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Почему нельзя пить алкоголь в жару?

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Многих волнует этот вопрос.
Почему нельзя пить алкоголь в жару
Почему нельзя пить алкоголь в жару
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Несмотря на то что врачи неоднократно предупреждали о вреде алкоголя для здоровья, мало кто может полностью исключить из своей жизни спиртные напитки. Для большинства алкоголь — это способ снять стресс, расслабиться, поддержать компанию. Летний отдых у многих ассоциируется с бокалом холодного пива или освежающим коктейлем. Но почему врачи рекомендуют не пить алкоголь в жару? 

Алкоголь повышает кровяное давление, создавая дополнительную нагрузку для сосудов и сердца, и нарушает терморегуляцию. Он действует как мочегонное и способствует обезвоживанию: большое количество жидкости выводится через мочу, так что на потоотделение воды уже не хватает, а шансы получить тепловой удар резко возрастают.

Основная опасность выпивания в жару заключается в том, что в состоянии опьянения сложнее отделить симптомы перегрева (головную боль, сухость во рту, тошноту) от классических алкогольных «вертолетов», а если быстро напиться, можно и вовсе не заметить симптомов. В итоге телу плохо со всех сторон: перерабатывать спирт и так не просто, а тут еще нужно делать это при повышенной температуре.

Почему нельзя пить алкоголь в жару
Почему нельзя пить алкоголь в жару
Pinterest


Отдельно отметим типичные летние активности, перед которыми многие любят пропустить стакан-другой: выпивка всегда влияет на координацию, дыхание и чувство равновесия, так что плавать становится не только сложнее, но и опаснее.

Неутешительная статистика центров по контролю и профилактике заболеваний США подтверждает: около половины смертей на пляжах можно было бы избежать, если бы пострадавшие не выпили перед купанием.

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Многие считают, что небольшое количество алкоголя (ледяное пиво или сидр на пляже, ну вы и сами знаете), наоборот, помогает охладиться. Ученые японского Университета Васэда не поленились это проверить и выяснили, что после условного стакана вина температура тела действительно понижается — правда, после того, как из-за этого самого вина она слегка возрастает. Дело не только в расширении кровеносных сосудов и повышенном потоотделении, которые провоцирует алкоголь, но и в поведении человека: когда становится жарковато, он неосознанно ищет способы остыть (снимает верхнюю одежду или ищет ветреное место например). Так что «охлаждающий» эффект алкоголя объясняется по большей части именно поведенческими паттернами, а не целебными свойствами напитков.

Ранее мы писали, какие напитки нельзя пить в жару. 

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Теги: алкоголь, жара, напитки
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