Как избавиться от храпа: как с этим справиться женщине и мужчине
Каждый из нас сталкивался с храпом. Вы уж точно встречали храпящего человека в транспорте, среди своих друзей, родственников, а может даже вы сами храпите.
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Это не значит, что вы или кто-то из вышеперечисленных людей какой-то не такой. Наличие храпа говорит о том, что во время сна гортанные и небные мышцы расслабляются и начинают соприкасаться друг с другом, что мешает делать полноценный вдох и выдох.
При этом, важно отметить, что храпеть могут все: мужчины, женщины и даже домашние любимцы.
Почему возникает храп?
Причины храпа:
- Сон на спине, ведь только в таком положении во время сна мягкие ткани могут перекрыть горло;
- Курение – снижает тонус мышц и вызывает хроническое воспаление трахеи и глотки;
- Искривление перегородки носа, скошенный подбородок, хронические воспаления носоглотки, увеличенные миндалины, врожденная узость носоглотки;
- Алкогольное опьянение;
- Гормональные перепады;
- Ожирение и лишний вес;
- Сухой воздух в комнате, где спит человек.
Есть ли способы борьбы с храпом?
Специалисты называют несколько немедикаментозных методов, как бороться с храпом в домашних условиях:
1. Причиной храпа может быть пересыхание носоглотки, поэтому советую увлажнять воздух в спальне.
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2. Необходимо укреплять мышцы шеи. Делайте простые упражнения для этого: выдвигайте голову максимально вперед, делайте повороты и наклоны головы в разные стороны. Также можно делать горячие и холодные компрессы или принимать контрастный душ.
3. Есть и народные средства, которые должны помочь избавиться от храпа.
- Свежевыжатый капустный сок необходимо смешать с одной чайной ложкой меда и принимать это на ночь в течение одного месяца.
- Пейте отвар из хвоща полевого, репейника, ягод бузины, корня сабельника в соотношении 1:6:3:1. Смешайте сбор, залейте 200 мл кипятка и дайте настояться. Пейте по одному глоточку пять раз в сутки.
- Действенным способом считается и употребление напитка из травяного сбора: корень сабельника, полевой хвощ, ягоды черной бузины и лопуха. Все это необходимо смешать в равных пропорциях и заварить. Такой чай необходимо принимать 5 раз в день по одной столовой ложке в чашке до полного излечения.
- С храпом, как считают врачи, помогут справиться специальные носовые полоски, которые продаются в обычной аптеке.
Как избавиться от храпа мужчине в домашних условиях?
Ученые пишут, что мужчины чаще страдают от храпа, что влечет за собой негативные последствия, вплоть инфаркта или инсульта.
Что делать:
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1. Возьмите ребристую ручку или карандаш, плотно сожмите это губами и держите во рту минимум 2,5–3 минуты.
2. Широко раскрывайте рот (до 15 раз), как будто хотите что-то откусить.
3. Сидя на стуле, произносите гласные буквы до 20 раз.
Что использовать:
1. Масло облепихи. Закапывайте им нос за несколько часов до сна на протяжении двух недель.
2. Кора дуба. Необходимо заварить кору дуба - 1 ст. л. залейте 500 мл воды. Настоять на водяной бане 20 минут и полоскать горло перед сном.
Специалисты советуют еще изменить свой рацион, попробовать похудеть. Если же и это не поможет, тогда обратитесь к врачу.
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