Как избавиться от храпа: как с этим справиться женщине и мужчине

Эффективные способы борьбы с систематическим храпом – простые советы.

Каждый из нас сталкивался с храпом. Вы уж точно встречали храпящего человека в транспорте, среди своих друзей, родственников, а может даже вы сами храпите.

Читайте также: Ячмень на глазу: причины и лечение в домашних условиях

Это не значит, что вы или кто-то из вышеперечисленных людей какой-то не такой. Наличие храпа говорит о том, что во время сна гортанные и небные мышцы расслабляются и начинают соприкасаться друг с другом, что мешает делать полноценный вдох и выдох.

При этом, важно отметить, что храпеть могут все: мужчины, женщины и даже домашние любимцы.

Почему возникает храп?

Сон на спине - одна из причин появления храпа depositphotos.com

Причины храпа:

Сон на спине, ведь только в таком положении во время сна мягкие ткани могут перекрыть горло;

Курение – снижает тонус мышц и вызывает хроническое воспаление трахеи и глотки;

Искривление перегородки носа, скошенный подбородок, хронические воспаления носоглотки, увеличенные миндалины, врожденная узость носоглотки;

Алкогольное опьянение;

Гормональные перепады;

Ожирение и лишний вес;

Сухой воздух в комнате, где спит человек.

Есть ли способы борьбы с храпом?

Специалисты рекомендуют несколько способов избавления от храпа depositphotos.com

Специалисты называют несколько немедикаментозных методов, как бороться с храпом в домашних условиях:

1. Причиной храпа может быть пересыхание носоглотки, поэтому советую увлажнять воздух в спальне.

Читайте также: Как зима влияет на нашу психику и что с этим делать?

2. Необходимо укреплять мышцы шеи. Делайте простые упражнения для этого: выдвигайте голову максимально вперед, делайте повороты и наклоны головы в разные стороны. Также можно делать горячие и холодные компрессы или принимать контрастный душ.

3. Есть и народные средства, которые должны помочь избавиться от храпа.

Свежевыжатый капустный сок необходимо смешать с одной чайной ложкой меда и принимать это на ночь в течение одного месяца.

Пейте отвар из хвоща полевого, репейника, ягод бузины, корня сабельника в соотношении 1:6:3:1. Смешайте сбор, залейте 200 мл кипятка и дайте настояться. Пейте по одному глоточку пять раз в сутки.

Действенным способом считается и употребление напитка из травяного сбора: корень сабельника, полевой хвощ, ягоды черной бузины и лопуха. Все это необходимо смешать в равных пропорциях и заварить. Такой чай необходимо принимать 5 раз в день по одной столовой ложке в чашке до полного излечения.

С храпом, как считают врачи, помогут справиться специальные носовые полоски, которые продаются в обычной аптеке.

Как избавиться от храпа мужчине в домашних условиях?

Мужчины чаще страдают от храпа чем женщины depositphotos.com

Ученые пишут, что мужчины чаще страдают от храпа, что влечет за собой негативные последствия, вплоть инфаркта или инсульта.

Что делать:

Читайте также: Почему выпадают волосы: причины и лечение

1. Возьмите ребристую ручку или карандаш, плотно сожмите это губами и держите во рту минимум 2,5–3 минуты.

2. Широко раскрывайте рот (до 15 раз), как будто хотите что-то откусить.

3. Сидя на стуле, произносите гласные буквы до 20 раз.

Мужчины чаще страдают от храпа чем женщины depositphotos.com

Что использовать:

1. Масло облепихи. Закапывайте им нос за несколько часов до сна на протяжении двух недель.

2. Кора дуба. Необходимо заварить кору дуба - 1 ст. л. залейте 500 мл воды. Настоять на водяной бане 20 минут и полоскать горло перед сном.

Специалисты советуют еще изменить свой рацион, попробовать похудеть. Если же и это не поможет, тогда обратитесь к врачу.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о пользе и вреде курения кальяна. Узнайте, что из известного об этом является мифом, а что правдой, по ссылке.