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Как избавиться от храпа: как с этим справиться женщине и мужчине

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Эффективные способы борьбы с систематическим храпом – простые советы.
Храп: причины возникновения и лечение, советы, фото
Храп: причины возникновения и лечение, советы, фото
depositphotos.com

Каждый из нас сталкивался с храпом. Вы уж точно встречали храпящего человека в транспорте, среди своих друзей, родственников, а может даже вы сами храпите.

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Это не значит, что вы или кто-то из вышеперечисленных людей какой-то не такой. Наличие храпа говорит о том, что во время сна гортанные и небные мышцы расслабляются и начинают соприкасаться друг с другом, что мешает делать полноценный вдох и выдох.

При этом, важно отметить, что храпеть могут все: мужчины, женщины и даже домашние любимцы.

Почему возникает храп?

Сон на спине - одна из причин появления храпа
Сон на спине - одна из причин появления храпа
depositphotos.com

Причины храпа:

  • Сон на спине, ведь только в таком положении во время сна мягкие ткани могут перекрыть горло;
  • Курение – снижает тонус мышц и вызывает хроническое воспаление трахеи и глотки;
  • Искривление перегородки носа, скошенный подбородок, хронические воспаления носоглотки, увеличенные миндалины, врожденная узость носоглотки;
  • Алкогольное опьянение;
  • Гормональные перепады;
  • Ожирение и лишний вес;
  • Сухой воздух в комнате, где спит человек.

Есть ли способы борьбы с храпом?

Специалисты рекомендуют несколько способов избавления от храпа
Специалисты рекомендуют несколько способов избавления от храпа
depositphotos.com

Специалисты называют несколько немедикаментозных методов, как бороться с храпом в домашних условиях:

1.      Причиной храпа может быть пересыхание носоглотки, поэтому советую увлажнять воздух в спальне.

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2.     Необходимо укреплять мышцы шеи. Делайте простые упражнения для этого: выдвигайте голову максимально вперед, делайте повороты и наклоны головы в разные стороны. Также можно делать горячие и холодные компрессы или принимать контрастный душ.

3.     Есть и народные средства, которые должны помочь избавиться от храпа.

  • Свежевыжатый капустный сок необходимо смешать с одной чайной ложкой меда и принимать это на ночь в течение одного месяца.
  • Пейте отвар из хвоща полевого, репейника, ягод бузины, корня сабельника в соотношении 1:6:3:1. Смешайте сбор, залейте 200 мл кипятка и дайте настояться. Пейте по одному глоточку пять раз в сутки.
  • Действенным способом считается и употребление напитка из травяного сбора: корень сабельника, полевой хвощ, ягоды черной бузины и лопуха. Все это необходимо смешать в равных пропорциях и заварить. Такой чай необходимо принимать 5 раз в день по одной столовой ложке в чашке до полного излечения.
  • С храпом, как считают врачи, помогут справиться специальные носовые полоски, которые продаются в обычной аптеке.

Как избавиться от храпа мужчине в домашних условиях?

Мужчины чаще страдают от храпа чем женщины
Мужчины чаще страдают от храпа чем женщины
depositphotos.com

Ученые пишут, что мужчины чаще страдают от храпа, что влечет за собой негативные последствия, вплоть инфаркта или инсульта.

Что делать:

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1.      Возьмите ребристую ручку или карандаш, плотно сожмите это губами и держите во рту минимум 2,5–3 минуты.

2.     Широко раскрывайте рот (до 15 раз), как будто хотите что-то откусить.

3.     Сидя на стуле, произносите гласные буквы до 20 раз.

 

Мужчины чаще страдают от храпа чем женщины
Мужчины чаще страдают от храпа чем женщины
depositphotos.com

 

Что использовать:

1.      Масло облепихи. Закапывайте им нос за несколько часов до сна на протяжении двух недель.

2.     Кора дуба. Необходимо заварить кору дуба - 1 ст. л. залейте 500 мл воды. Настоять на водяной бане 20 минут и полоскать горло перед сном.

Специалисты советуют еще изменить свой рацион, попробовать похудеть. Если же и это не поможет, тогда обратитесь к врачу.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о пользе и вреде курения кальяна. Узнайте, что из известного об этом является мифом, а что правдой, по ссылке.

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Теги: храп, здоровье, причины, лечение, как избавиться, фото, советы
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Источник: ivona bigmir)net

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