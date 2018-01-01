Польза и вред кальяна: чему нельзя верить

Вред здоровью от курения кальяна, однозначно, есть.

Сегодня кальян становится все более популярным не только среди молодежи, но и среднестатистического населения. Кальян-баров становится все больше, кто-то уже давно приобрел кальян домой, а другие и вовсе обзавелись портативным электронным кальяном, чтобы всегда иметь возможность «подымить». Кальян на молоке, на алкоголе, соке и даже на камнях – кажется, любой найдет что-то для себя.

Некоторые курильщики даже отказались от сигарет в пользу кальяна, считая, что последний – менее вредный, но так ли это на самом деле? Существует много споров относительно пользы и вреда кальяна для здоровья, поэтому мы решили разобраться в вопросе и поделиться информацией с вами.

Кальян вредит организму не меньше сигарет depositphotos.com

Кальян вредит организму меньше, чем сигареты

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А как насчет угарного газа? Известно, что за 1 час курения кальяна человек вдыхает в 100 раз больше угарного газа, чем при выкуривании 1 сигареты. Более того, количество угарного газа при 45 минутах курения кальяна больше, чем от пачки сигарет. Также стоит отметить, что при вдохе (в процессе тяги) курильщику необходимо прилагать небольшие усилия, за счет чего дым попадает более глубоко – в нижние дыхательные пути.

Так, если курить кальян постоянно, он способен навредить человеческому организму гораздо сильнее, чем сигареты.

Электронный кальян безвредный, так как вырабатывает пар, а не дым

Да, курить электронный кальян можно без табака и никотина, вместо них используются такие вещества, как пропилен гликоль и растительный глицерин, которые при нагревании становятся паром, а вкус выбирает потребитель. Если вы когда-либо слышали словосочетание «безникотиновый табак» - именно так часто называют данные вещества пользователи устройства. Однако это не делает электронный кальян безвредным. Как и сигареты, его нельзя курить при сердечно-сосудистых заболеваниях и беременности, так как устройство негативно влияет на поступление кислорода в миокард. Стоит ли говорить о вреде электронного кальяна в случае, если курильщик выбирает устройство с никотином?

Табак для кальяна содержит и вредные вещества depositphotos.com

Табак для кальяна не содержит вредных веществ

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Не совсем так. На любой упаковке из-под табака указано количество смол – 0% и никотина – 0,5% в нем. Но наличие вредных веществ на этом не заканчивается, а производители редко уточняют все компоненты табака для кальяна, чего не скажешь о сигаретах, которые проходят множество проверок. Не стоит слепо верить упаковке и всему, что на ней написано.

Все вредные вещества остаются в колбе с водой

Профессионалы утверждают, что если бы все вещества действительно оставались в воде и фильтровались, курение кальяна сошло бы на нет – потребители попросту не получали бы желаемых ощущений.

Через кальян можно заразиться инфекциями

И это правда. Пластмассовые наконечники, конечно, меняются, но слюна предыдущего курильщика так или иначе попадет на мундштук и будет там находиться во время следующего курения. Таким образом, вы рискуете заразиться заболеваниями, которые передаются через слюну, к примеру, туберкулезом.

Через кальян можно заразиться туберкулезом и другими инфекциями depositphotos.com

И хотя кальян считается отличным способом расслабиться, рекомендуем найти для себя лучший способ релакса. Не стоит полагать, что кальян не так пагубно влияет на организм, как сигареты, а то и вовсе считать его безвредным. Одноразовое курение вряд ли принесет вашему организму большой вред, но злоупотреблять кальяном однозначно не стоит.

К слову, успокоить нервы можно с помощью медитации. Почему важно делать это как минимум раз в день – узнайте по ссылке.