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Как зима влияет на нашу психику и что с этим делать?

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Лучший способ бороться с зимним упадком сил - пересмотреть свое питание и больше двигаться каждый день.
Как зима влияет на нашу психику и что с этим делать?
Как зима влияет на нашу психику и что с этим делать?
flickr

Проблема, с которой многие сталкиваются в зимнее время, очень схожа с осенней хандрой: падает продуктивность, настроение значительно ухудшается, а грусть и меланхолия не дают заниматься бытовыми делами. Сегодня Ivona рассказывает, как зима влияет на нашу психику и что с этим делать. 

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Как зима влияет на наше состояние?

Основной проблемой осени и зимы является нехватка солнечного света. Ложку дегтя также вносят холод и серость, с которыми мы вынуждены ежедневно сталкиваться в течение нескольких месяцев. Мы также испытываем физический дискомфорт из-за неудобной одежды и с трудом добираемся на работу. Все эти неприятности накапливаются внутри нас и непосредственно влияют на наше психическое и физическое здоровье. 

Усталость и сонливость в зимнее время могут провоцировать также переедание и отсутствие спорта. Согласитесь, что зимой вам больше хочется полакомиться пирогом, завернувшись в плед, чем следить за питанием и уделять время физическим упражнениям? Стоит отметить, что малоподвижный образ жизни влияет не только на общее самочувствие, но и на работу ЖКТ. 

flickr

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Как оставаться энергичными всю зиму? 

Для этого необходимо следовать этим простым советам: 

Принимайте витамин D. Именно витамин D отвечает за активность организма, состояние кожи, волос и энергию. Витамин D нельзя получить из пищи, так как он производится только под действием солнечного света. Потому специалисты рекомендуют принимать витамины весь сезон, чтобы чувствовать себя более бодрыми. К слову, перенасытиться витамином D невозможно, потому что организм просто перестает его усваивать, когда продукта достаточно. 

Больше двигайтесь. Лучший способ бороться с зимним упадком сил - больше двигаться и пересмотреть свое питание. Употребляйте меньше углеводов и сахара. Вместо них выбирайте здоровую пищу, насыщенную полезными витаминами и минералами. 

Больше спите. Недостаток сна или сбитый режим только ухудшат ваше состояние. Помните, что для хорошего самочувствия необходимо спать 7-8 часов ежедневно. 

Встречайтесь с близкими и обнимайтесь. Последний и не менее важный пункт - взаимодействие с окружающими. В холодное время года старайтесь находить время для встреч с друзьями и родными. Научно доказано, что объятия и радость от времени, проведенного с любимыми, повышают настроение и дарят чувство внутреннего спокойствия.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, почему выпадают волосы: причины и лечение.

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Теги: здоровье, депрессия, сезонная депрессия, советы
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