Ячмень на глазу: причины и лечение в домашних условиях

Как быстро вылечить ячмень на глазу у взрослых и детей – читайте на Ivona.

Порой мы просыпаемся и понимаем, что в области глаза будто что-то мешает и даже болит, а в зеркале видим ячмень. По закону подлости, на этот или следующий день у вас запланировано важное мероприятие, где выглядеть нужно идеально. Было же?

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Что такое ячмень? Простыми словами, это воспаление слизистой века, которому характерны отек, покраснение и болезненность, зуд, возможно повышение температуры тела. Появиться может как у взрослых, так и детей. Сегодня мы расскажем, почему появляется ячмень и как его вылечить быстро в домашних условиях.

Существует несколько самых распространенных причин возникновения ячменя depositphotos.com

Ячмень на глазу – самые распространенные причины появления:

Несоблюдение личной гигиены , а именно: несвоевременная замена полотенец, игнорирование мытья рук, умывания и прочее. Ячмень – это инфекция, которая чаще всего попадает в организм из-за несоблюдения правил гигиены.

Реакция на косметические средства, такие как: туш, карандаш тени, тональный крем, пудра и другие, которые вы наносите на лицо. Кроме того, игнорирование демакияжа может не только пагубно повлиять на вашу кожу, но и вызвать ячмень. Не удивляйтесь, если легли спать с макияжем, а на утро увидели «сюрприз».

Ячмень может возникать как реакция на косметические средства depositphotos.com

Ношение контактных линз тоже может спровоцировать появление ячменя. Несмотря на то, что линзы хранятся в специальном тюбике, на них могут попасть микробы, которые потом оказываются на слизистой века.

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Слабый иммунитет – самая распространенная причина появления ячменя у детей. Иммунитет растущего организма нередко оставляет желать лучшего, а это лучшее условие для проникновения и развития инфекций и микробов. Иммунитет взрослых людей чаще всего подрывают серьезные заболевания и длительный прием лекарственных препаратов.

Генетическая предрасположенность. Возбудителем ячменя является золотистый стафилококк, который часто достается человеку «по наследству». Разумеется, страдать от ячменя на глазу он будет чаще.

Ячмень может возникать по причине генетической предрасположенности depositphotos.com

Кожный клещ (демодекс), который есть в организме 20% людей, но проявляется в момент, когда иммунитет максимально ослаблен.

Недостача витаминов, а также различные кожные заболевания также способны вызвать появление ячменя на глазу.

Как вылечить ячмень в домашних условиях

Лечить ячмень на глазу можно медикаментозно и народными средствами. Оба способа осуществимы в домашних условиях. Обратите внимание, что главным условием является немедленный отказ от использования любой косметики. Кроме того, ни в коем случае нельзя выдавливать ячмень, это не только не поможет, но и может вызвать серьезные осложнения.

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Быстро вылечить ячмень на глазу можно с помощью медикаментов: помогут тетрациклиновая или эритромициновая мази, которые необходимо закладывать в глаз; обработка 70% этиловым спиртом или зеленкой 2-3 раза в день; антибактериальные кремы и глазные капли; витамины и дрожжевые препараты. Важно: перед использованием лекарственных препаратов ознакомьтесь с инструкцией, лучше – проконсультируйтесь с врачом.

Избавиться от ячменя можно с помощью народных средств depositphotos.com

Кроме того, избавиться от ячменя можно народными средствами: промывайте раствором календулы каждые 2 часа; сварите яйцо, заверните его неплотным полотенцем (чтобы не обжечься) и приложите к глазу – держать необходимо до тех пор, пока яйцо не остынет; прикладывайте печеный лук; протирайте раствором с алоэ (на 10 мл сока алоэ – 100 мл теплой воды).

Что касается продолжительности лечения – здесь все довольно индивидуально: порой от ячменя на глазу можно избавиться за 1 день, а в некоторых случаях на лечение может уйти целая неделя. Разумеется, в большинстве случаев медикаментозное лечение действует быстрее, чем использование народных средств.

Отметим, в течение дня припухлость должна немного сойти, покраснения и болезненные ощущения уменьшатся, если этого не произошло – следует немедленно обратиться к врачу.

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