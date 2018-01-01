5 самых популярных и эффективных видов йоги

Узнайте, какая из практик йоги подойдет Вам лучше всего.

Артистик: для гармонизации всего организма

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Эта методика вполне способна вписаться в ваш обычный ритм жизни, гармонизировать, не отрывая от реальности. Она не требует менять привычный образ жизни, режим питания и мировоззрение. Особенность этого вида в том, что каждое занятие не похоже на предыдущее, включая разнообразные нагрузки. Программа занятия составляется в зависимости от вашей физической подготовки и текущего состояния. Ещё одно преимущество – пассивная растяжка, которую делают в конце каждого занятия.

Антигравити: для экстремалов

Суть этой методики состоит в том, чтобы, занимая непростые позы в специальном гамаке, растянуть мышцы и удерживать эти позы как можно дольше. Такая комплексная фитнес-методика поможет улучшить общее состояние здоровья и физическую подвижность. Антигравити сохраняет гибкость позвоночника, вместе с тем изменив осанку и улучшая подвижность суставов. После посещения уже первого занятия появляется ощущение легкости и свежести.

Антигравити: для экстремалов pinterest.com

Пауэр: для улучшения настроения

Если вы считаете йогу слишком скучной и статичной, непременно попробуйте эту практику. Пауэр-йога разработана для людей темпераментных, которым сложно терпеливо выдерживать статические позы и плавные переходы из одной асаны в другую. Это модифицированная и адаптированная под запросы городского жителя версия Аштанга-йоги – максимум физической практики, минимум медитации и мантр. Это самый «спортивный» вид йоги, особенно эффективно позволяющий добиться большей гибкости, стройности и растяжки.

Пауэр: для улучшения настроения pinterest.com

Айенгара: для гибкости

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Характерной особенностью метода является статичное выполнение асан с необходимыми опорами. В процессе практики тело становится не только более сильным и гибким, но также более симметричным и ровным. Айенгара предполагает использование разнообразных вспомогательных материалов (мягкие валики, деревянные бруски, подставки разной высоты и формы, одеяла, коврики с шероховатой поверхностью, стулья, ремни и веревки), которые позволяют правильно до миллиметра расположить тело в пространстве. Благодаря им оно получает опору, которая абсолютно необходима для развития и стабильности позы.

Айенгара: для гибкости pinterest.com

Кундалини: для подъема жизненной энергии

Занятия состоят из упражнений (асан), очистительного дыхания и медитаций. Одна из характеристик Кундалини-йоги – это скорость. На то, что в других практиках требуется несколько лет, в Кундалини-йоге уходит не больше года. Если человек находится в хорошей физической и ментальной форме, позволяющей ему быстро освоить практику, то за несколько месяцев он может почувствовать всплеск сексуальной энергии, усиление ощущения уверенности в себе и повышение стрессоустойчивости.

Кундалини: для подъема жизненной энергии pinterest.com

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