Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Идеальный пресс и худые руки: как правильно делать планку

Узнайте, как необходимо правильно делать планку, чтобы подтянуть тело.
Эффективное упражнение на все группы мышц
Эффективное упражнение на все группы мышц
depositphotos.com

Читай также: Сурья намаскар: комплекс утренних упражнений от инструктора по йоге

Во время карантина не нужно забывать о физической нагрузке. Если на домашние тренировки не хватает времени, то стоит регулярно делать одно упражнение, которое способно подтянуть тело. Главное - выполнять его регулярно.

Многие считают, что планка - простое упражнение, которое не дает необходимой нагрузки на тело. Это не так. Планка поддерживает все тело в тонусе.

Эффективное упражнение на все группы мышц
Эффективное упражнение на все группы мышц
Pinterest

Это идеальное упражнение, которое можно выполнять в качестве зарядки или добавлять к тренировкам. Еще одним преимуществом является то, что планку можно делать, где угодно и когда угодно.

Это упражнение действует на все мышцы корпуса и помогает подтянуть живот, и похудеть в руках. Если выполнять упражнение регулярно, то очень скоро можно заметить результат.

Эффективное упражнение на все группы мышц
Эффективное упражнение на все группы мышц
depositphotos.com

Как правильно выполнять планку:

  • Свести ступни вместе, локти стоят под плечевыми суставами;
  • Напрячь мышцы пресса и ягодиц;
  • Спину необходимо держать ровно, и не прогибаться в пояснице.

В планке рекомендуется стоять до 5 минут. Чтобы для организма  не было большого стресса, лучше начинать стоять в планке 30 с, а потом постепенно увеличивать время.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: планка, упражнение на пресс, упражнение для всего тела
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь