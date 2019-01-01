Идеальный пресс и худые руки: как правильно делать планку
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Во время карантина не нужно забывать о физической нагрузке. Если на домашние тренировки не хватает времени, то стоит регулярно делать одно упражнение, которое способно подтянуть тело. Главное - выполнять его регулярно.
Многие считают, что планка - простое упражнение, которое не дает необходимой нагрузки на тело. Это не так. Планка поддерживает все тело в тонусе.
Это идеальное упражнение, которое можно выполнять в качестве зарядки или добавлять к тренировкам. Еще одним преимуществом является то, что планку можно делать, где угодно и когда угодно.
Это упражнение действует на все мышцы корпуса и помогает подтянуть живот, и похудеть в руках. Если выполнять упражнение регулярно, то очень скоро можно заметить результат.
Как правильно выполнять планку:
- Свести ступни вместе, локти стоят под плечевыми суставами;
- Напрячь мышцы пресса и ягодиц;
- Спину необходимо держать ровно, и не прогибаться в пояснице.
В планке рекомендуется стоять до 5 минут. Чтобы для организма не было большого стресса, лучше начинать стоять в планке 30 с, а потом постепенно увеличивать время.
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