Эффективные упражнения для домашних тренировок
- Кардио тренировка без инвентаря и прыжков
Этот комплекс подойдет всем без исключения. Не понадобится инвентарь, даже не нужно будет ложиться на пол и качать пресс. Все что необходимо делать на этой тренировки - просто идти.
За 30 минут вы сделаете 4 000 шагов.
- Микс йоги и балета для всего тела
Этот комплекс помогает проработать основные группы мышц, а также улучшает осанку. Дополнительно потребуются гантели (1-3 кг) и стул с высокой спинкой. Продолжительность тренировки – 50 минут.
- Упражнения для рук
Упражнения на мышцы рук, в этом комплексе хорошо прорабатывается трицепс. Такую тренировку можно дополнительно делать после кардио. Дополнительного инвентаря не потребуется. На выполнения комплекса уйдет 6 минут.
- HIIT- тренировка
Высокоинтенсивная тренировка на все группы мышц. Также благодаря этому комплексу вырабатывается выносливость. Дополнительно потребуют гантели. Выполнение тренировки займет 30 минут.
- Тренировка на пресс
Комплекс, чтобы поработать мышцы пресса. Тренировку можно делать после кардио. На выполнение комплекса уйдет 12 минут.
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