Эффективные упражнения для домашних тренировок

Подборка для тех, кто ищет эффективные упражнения для похудения в домашних условиях.

Кардио тренировка без инвентаря и прыжков

Этот комплекс подойдет всем без исключения. Не понадобится инвентарь, даже не нужно будет ложиться на пол и качать пресс. Все что необходимо делать на этой тренировки - просто идти.

За 30 минут вы сделаете 4 000 шагов.

Микс йоги и балета для всего тела



Этот комплекс помогает проработать основные группы мышц, а также улучшает осанку. Дополнительно потребуются гантели (1-3 кг) и стул с высокой спинкой. Продолжительность тренировки – 50 минут.

Упражнения для рук





​Упражнения на мышцы рук, в этом комплексе хорошо прорабатывается трицепс. Такую тренировку можно дополнительно делать после кардио. Дополнительного инвентаря не потребуется. На выполнения комплекса уйдет 6 минут.

HIIT- тренировка

Высокоинтенсивная тренировка на все группы мышц. Также благодаря этому комплексу вырабатывается выносливость. Дополнительно потребуют гантели. Выполнение тренировки займет 30 минут.

Тренировка на пресс

Комплекс, чтобы поработать мышцы пресса. Тренировку можно делать после кардио. На выполнение комплекса уйдет 12 минут.

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