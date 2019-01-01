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Эффективные упражнения для домашних тренировок

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Подборка для тех, кто ищет эффективные упражнения для похудения в домашних условиях.
Эффективные тренировки для домашних тренировок
Эффективные тренировки для домашних тренировок
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  • Кардио тренировка без инвентаря и прыжков

Этот комплекс подойдет всем без исключения. Не понадобится инвентарь, даже не нужно будет ложиться на пол и качать пресс. Все что необходимо делать на этой тренировки - просто идти. 
За 30 минут вы сделаете 4 000 шагов. 

  • Микс йоги и балета для всего тела


Этот комплекс помогает проработать основные группы мышц, а также улучшает осанку. Дополнительно потребуются гантели (1-3 кг) и стул с высокой спинкой.  Продолжительность тренировки – 50 минут.

  • Упражнения для рук
     


​Упражнения на мышцы рук, в этом комплексе хорошо прорабатывается трицепс. Такую тренировку можно дополнительно делать после кардио. Дополнительного инвентаря не потребуется. На выполнения комплекса уйдет 6 минут.

  • HIIT- тренировка

Высокоинтенсивная тренировка на все группы мышц. Также благодаря этому комплексу вырабатывается выносливость.  Дополнительно потребуют гантели. Выполнение тренировки займет 30 минут.

  • Тренировка на пресс

Комплекс, чтобы поработать мышцы пресса. Тренировку можно делать после кардио. На выполнение комплекса уйдет 12 минут. 

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Теги: тренировки, тренировки дома, подборка тренировок
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Источник: Ivоna bigmir)net

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