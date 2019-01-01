Вакуум живота: как сделать свой пресс идеальным

Популярный и невероятно бюджетный способ подтянуть фигуру и наконец надеть ошеломительное бикини.

Каждая женщина мечтает об идеальном плоском животике с виднеющимися кубиками пресса, который бы говорил о его обладательнице как о сознательной и спортивной личности. Если вы до сих пор думаете, что добиться такого эффекта возможно только благодаря изнурительному и порой дорогостоящему фитнесу, то спешим вас обрадовать - техника вакуума живота способна “прокачать“ ваш пресс с минимальными денежными вложениями.

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Все о специфике техники

Как все легкие и действенные способы похудения, благодарить за появление вакуума живота в нашей спортивной жизни мы должны йогу. Ведь в основе вакуума лежит “уддияна бандха“ — упражнение из йоги, которое задействует диафрагму. Техника вакуума живота помогает значительно улучшить состояние пищеварительной, кровеносной и дыхательной систем организма. Когда вы делаете вакуум, происходит мягкий массаж внутренних органов за счёт усиления притока крови. Регулярные тренировки помогут сжечь висцеральный жир, который накапливается вокруг органов.

Эффективность вакуума живота зависит от правильной техники выполнения pinterest.com

Особенности мышц пресса

Поперечная мышца живота находится очень глубоко, под внутренней косой мышцей. “Добраться“ до неё очень сложно: при качании пресса и во время скручиваний она совсем не включается в работу, а ведь без нее невозможно правильно сформировать рельеф живота. Слабая поперечная мышца приводит к накоплению жира и как результат у вас уже не красивый плоский животик, а ненавистный “спасательный круг“. “Вакуум полезен тем, что во время него работают не только поверхностные, но и глубинные и абдоминальные (боковые) мышцы пресса. Во время выполнения упражнения также работает поперечная мышца живота“, — объясняет Александр Ганус, тренер студии персональных тренировок Elastic. Если делать это упражнение на регулярной основе, то тело начнет генерировать тепло и простимулирует работу пищеварительной и эндокринных систем.

Ошеломительные результаты занятиями вакуума - и никакого фотошопа pinterest.com

Техника выполнения

Как и в любом спорте эффективность упражнения зависит от того, насколько правильно вы его выполняете, ведь неточные движения не только не помогут подтянуть нужные мышцы, но и ухудшат изначальное положение дел. Наиболее действенным вакуум живота будет, если выполнять его утром натощак. Он разбудит организм без необходимости вливать в себя литры кофе, и запустит обмен веществ на целый день. “Делаем глубокий выдох, втягиваем живот назад и вверх, после чего фиксируемся в данном положении на некоторое время (столько, на сколько можно комфортно задержать дыхание). После этого выпускаем живот и делаем плавный вдох. Повторяем несколько раз (для начинающих достаточно 3-5 повторений)“, — объясняет тренер Анна Харьковская. Новичкам вакуума лучше всего выполнять упражнение в небольшом наклоне вперед, положив руки на колени. При правильном выполнении упражнения вакуум сам подтянет живот под ребра и к позвоночнику, и вы почувствует напряжение поперечной мышцы.

Улучшение пищеварительной, эндокринной и кровеносной систем организма обеспечено pinterest.com

Польза вакуума

Важная функция вакуума — увеличение притока крови к эндокринной системе и ко всем важным внутренним органам, в том числе к репродуктивной системе органов. Несомненная польза вакуума в том, что он оказывает положительное влияние на пищеварение, ускоряет обменные процессы в организме за счет задержи дыхания, а также из-за небольшого искусственно созданного дефицита кислорода и огромного притока крови. Те, кто мучается со стулом смогут навсегда забыть о своей неприятной проблеме, ведь вакуум способен решить и ее.

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Пожалуй, самый приятный эффект от упражнения — поддержание тонуса кожи. После того, как вы удачно преодолеете начальной барьер занятий, сможете выполнять круговые движения животом, как восточные танцовщицы. Вакуум значительно затормозит процесс накопления жира на животе благодаря ускоренному, а в некоторых случаях и вновь запущенному метаболизму.

Благодаря занятиям вакуума можно не только подтянуть животик, но и ускорить метаболизм pinterest.com

Кому делать вакуум запрещено?

1) Операции на брюшной полости. Если недавно вы прошли через сложные хирургические вмешательства на органах брюшной полости или мышцах, то стоит отказаться от вакуума минимум на полгода, а перед тем, как начать или вновь вернуться к упражнениям, обязательно стоит проконсультироваться со специалистом.

2) Заболевания сердечно-сосудистой системы. Из-за того, что во время выполнения упражнения нужно постоянно задерживать дыхание, вполне вероятны скачки давления. Если вы - гипер- или гипотоник, то нужно задуматься, так ли уж вам нужен вакуум живота.

3)Заболевания легких. Тут и так все ясно. В дыхательный упражнениях, к которому относится и вакуум живота, именно от того, как поступает воздух в легкие зависит эффективность занятий. При болезнях легких о вакууме нужно забыть раз и навсегда и найти для себя более подходящий спорт.

4)Критические дни. Во время месячных организм женщины испытывает немалые нагрузки, а вакуум только усилит их. Однако тем, кто выполняет упражнение регулярно и не чувствует недомогания в критические дни, врачи не рекомендуют делать перерыв.

5) Беременность. Выполнение вакуума во время беременности может спровоцировать выкидыш — позаботьтесь о здоровье будущего ребенка и отложите выполнение на послеродовой срок.

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Благодаря этому экспресс-упражнению можно подтянуть мышцы пресса, сформировать красивую линию талии и убрать ненавистный сантиметры. Залог успеха в правильном выполнении техники, а также неимоверном желании и настойчивости. Мы верим в вас и ваш будущий плоский живот. Позвольте наконец себе ошеломить всех шикарным прессом, виднеющимся из-под модного кроп-топа.

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