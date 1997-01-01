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Спортзал дома: какие тренажеры можно использовать для занятий

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Мы разузнали, какие тренажеры пригодны для домашней тренировки и сколько они стоят.
Домашняя тренировка: какие нужны тренажеры для занятий дома
Домашняя тренировка: какие нужны тренажеры для занятий дома
depositphotos.com

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Уже в половине областей Украины действует ограничения «красной» зоны, а соответственно и спортивные залы не работают. Но отсутствие возможности посещать залы не должно сказываться на твоей фигуре или желании заниматься спортом. Мы уже рассказывали, какие упражнения можно делать дома, а теперь поговорим о том, какие тренажеры можно использовать для домашней тренировки и сколько они стоят.

Какие тренажеры нужны для домашней тренировки

Кардиотренировки пользуются популярностью у спортсменов и любителей спорта, поскольку они позволяют привести в тонус все группы мышц, повысить кровообращение, т.е. пропотеть, сжечь лишние калории.

Тренажеры для кардиотренировки

  • Беговая дорожка. Прежде чем покупать беговую дорожку нужно понимать, что для нее необходимо место. Ну и цены на тренажеры немаленькие. Так, цены на механические беговые дорожки стартуют от 3 тыс. грн, а на электрические – от 5 тыс. грн.
  • Велотренажер. Велотренажер занимает меньше места, во время занятия укрепляются мышцы ног, живота, спины, сердечно-сосудистая система, повышается выносливость. Да и цены на велотренажеры стартуют от 1200 грн.
  • Эллиптический тренажер (орбитрек). Давно пользуются большой популярностью среди посетителей фитнес клубов и домашних пользователей, потому что позволяет делать безопасную и эффективную кардиотренировку на все группы мышц. Цены на орбитреки в Киеве стартуют от 3700 грн.
  • Скакалка. Отличный вариант кардиотренировки на карантине, главное, чтобы соседи снизу не сильно ругались. Регулярные тренировки со скакалкой помогают сжечь жир, развить выносливость и укрепить мышцы тела, а купить скакалку – дело вовсе не затратное. Цены стартуют от 50 грн.

Домашняя тренировка: какие нужны тренажеры для занятий дома
Домашняя тренировка: какие нужны тренажеры для занятий дома
depositphotos.com
Тренажеры для силовых тренировок

Помимо кардиотренировок дома можно выполнять и силовые. Силовые тренировки увеличивают силу мышц, формируют фигуру за счет увеличения мышечной массы тела, а также помогают прорисовать отдельные группы мышц. Например, если вы хотите привести руки или ноги в более спортивную подтянутую форму, без силовой тренировки не обойтись.

  • Гантели. Подкачать руки, грудные мышцы, спину и бицепс можно гантелями. Много места они не займут и стоят недорого. Стоимость гантели весом 0,5 кг стартует от 60 грн.
  • Гиря. Вариантов упражнений с гирей для девушек масса. Ты сможешь подкачать руки и бицепсы, ягодичные мышцы, икры, спину. Стоимость гири стартует от 90 грн.
  • Утяжеляющие манжеты. Прокачать ноги и руки можно также с помощью утяжеляющих манжет. Стоимость утяжелителей зависит от веса и стартует от 70 кг.
  • Фитнес-резинки. Еще один тренажер, который обрел популярность сравнительно недавно. И это не удивительно, ведь с фитнес-резинками можно прокачать практически все группы мышц. Так, ты можешь с ними делать упражнения для нижней и верхней части тела, а прокачать ноги, спину, руки, пресс. Подбирать резинку стоит в зависимости от твоего уровня подготовки. Стоимость одной резинки стартует от 25 грн, но мы рекомендуем брать набор, чтобы потом, когда ты прокачаешься, не пришлось докупать.
  • Ролик для пресса – отличный тренажер для тренировки мышц брюшного пресса, укрепления мышц и связочного аппарата рук (трицепс, дельтовидные мышцы, трапеции, бицепс), а также при занятиях с ним задействуются и мышцы спины. Цены на ролик для пресса в Украине стартуют от 150 грн.

Как видим, собрать дома не большой спортазл можно и за относительно не большие деньги.

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Теги: спорт, тренажеры, тренировка, карантин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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