Спортзал дома: какие тренажеры можно использовать для занятий

Мы разузнали, какие тренажеры пригодны для домашней тренировки и сколько они стоят.

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Уже в половине областей Украины действует ограничения «красной» зоны, а соответственно и спортивные залы не работают. Но отсутствие возможности посещать залы не должно сказываться на твоей фигуре или желании заниматься спортом. Мы уже рассказывали, какие упражнения можно делать дома, а теперь поговорим о том, какие тренажеры можно использовать для домашней тренировки и сколько они стоят.

Какие тренажеры нужны для домашней тренировки

Кардиотренировки пользуются популярностью у спортсменов и любителей спорта, поскольку они позволяют привести в тонус все группы мышц, повысить кровообращение, т.е. пропотеть, сжечь лишние калории.

Тренажеры для кардиотренировки

Беговая дорожка. Прежде чем покупать беговую дорожку нужно понимать, что для нее необходимо место. Ну и цены на тренажеры немаленькие. Так, цены на механические беговые дорожки стартуют от 3 тыс. грн, а на электрические – от 5 тыс. грн.

Прежде чем покупать беговую дорожку нужно понимать, что для нее необходимо место. Ну и цены на тренажеры немаленькие. Так, цены на механические беговые дорожки стартуют от 3 тыс. грн, а на электрические – от 5 тыс. грн. Велотренажер. Велотренажер занимает меньше места, во время занятия укрепляются мышцы ног, живота, спины, сердечно-сосудистая система, повышается выносливость. Да и цены на велотренажеры стартуют от 1200 грн.

Велотренажер занимает меньше места, во время занятия укрепляются мышцы ног, живота, спины, сердечно-сосудистая система, повышается выносливость. Да и цены на велотренажеры стартуют от 1200 грн. Эллиптический тренажер (орбитрек). Давно пользуются большой популярностью среди посетителей фитнес клубов и домашних пользователей, потому что позволяет делать безопасную и эффективную кардиотренировку на все группы мышц. Цены на орбитреки в Киеве стартуют от 3700 грн.

Давно пользуются большой популярностью среди посетителей фитнес клубов и домашних пользователей, потому что позволяет делать безопасную и эффективную кардиотренировку на все группы мышц. Цены на орбитреки в Киеве стартуют от 3700 грн. Скакалка. Отличный вариант кардиотренировки на карантине, главное, чтобы соседи снизу не сильно ругались. Регулярные тренировки со скакалкой помогают сжечь жир, развить выносливость и укрепить мышцы тела, а купить скакалку – дело вовсе не затратное. Цены стартуют от 50 грн.

Домашняя тренировка: какие нужны тренажеры для занятий дома depositphotos.com

Помимо кардиотренировок дома можно выполнять и силовые. Силовые тренировки увеличивают силу мышц, формируют фигуру за счет увеличения мышечной массы тела, а также помогают прорисовать отдельные группы мышц. Например, если вы хотите привести руки или ноги в более спортивную подтянутую форму, без силовой тренировки не обойтись.

Гантели. Подкачать руки, грудные мышцы, спину и бицепс можно гантелями. Много места они не займут и стоят недорого. Стоимость гантели весом 0,5 кг стартует от 60 грн.

Подкачать руки, грудные мышцы, спину и бицепс можно гантелями. Много места они не займут и стоят недорого. Стоимость гантели весом 0,5 кг стартует от 60 грн. Гиря. Вариантов упражнений с гирей для девушек масса. Ты сможешь подкачать руки и бицепсы, ягодичные мышцы, икры, спину. Стоимость гири стартует от 90 грн.

Вариантов упражнений с гирей для девушек масса. Ты сможешь подкачать руки и бицепсы, ягодичные мышцы, икры, спину. Стоимость гири стартует от 90 грн. Утяжеляющие манжеты. Прокачать ноги и руки можно также с помощью утяжеляющих манжет. Стоимость утяжелителей зависит от веса и стартует от 70 кг.

Прокачать ноги и руки можно также с помощью утяжеляющих манжет. Стоимость утяжелителей зависит от веса и стартует от 70 кг. Фитнес-резинки. Еще один тренажер, который обрел популярность сравнительно недавно. И это не удивительно, ведь с фитнес-резинками можно прокачать практически все группы мышц. Так, ты можешь с ними делать упражнения для нижней и верхней части тела, а прокачать ноги, спину, руки, пресс. Подбирать резинку стоит в зависимости от твоего уровня подготовки. Стоимость одной резинки стартует от 25 грн, но мы рекомендуем брать набор, чтобы потом, когда ты прокачаешься, не пришлось докупать.

Еще один тренажер, который обрел популярность сравнительно недавно. И это не удивительно, ведь с фитнес-резинками можно прокачать практически все группы мышц. Так, ты можешь с ними делать упражнения для нижней и верхней части тела, а прокачать ноги, спину, руки, пресс. Подбирать резинку стоит в зависимости от твоего уровня подготовки. Стоимость одной резинки стартует от 25 грн, но мы рекомендуем брать набор, чтобы потом, когда ты прокачаешься, не пришлось докупать. Ролик для пресса – отличный тренажер для тренировки мышц брюшного пресса, укрепления мышц и связочного аппарата рук (трицепс, дельтовидные мышцы, трапеции, бицепс), а также при занятиях с ним задействуются и мышцы спины. Цены на ролик для пресса в Украине стартуют от 150 грн.

Как видим, собрать дома не большой спортазл можно и за относительно не большие деньги.

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