Как улучшить обмен веществ с помощью зарядки

Чтобы похудеть без диет, необходимо ускорить обмен веществ. А способствует этому выполнение определенных упражнений несколько раз в неделю.

Ударные интервальные тренировки можно проводить не чаще двух раз в неделю и не дольше, чем по полчаса shutterstock.com

Упражнения для обмена веществ приводят к тому, что организм начинает активнее расходовать калории не только во время движения, но даже во время сна или пассивного отдыха. В результате, урезав рацион всего на пару сотен калорий в сутки, вы будете худеть быстрее, чем на строгой диете.

При этом все тренировки для ускорения метаболизма предельно просты и доступны даже для новичков.



Зарядка для обмена веществ

Разгонять метаболизм следует каждое утро, делая легкую зарядку еще до завтрака. То есть, садиться за стол нельзя, пока не выполнишь один из перечисленных ниже видов тренировки:

пешая прогулка быстрым шагом в течение 10 минут;

упражнения на велотренажере – 10-15 минут;

вращение массажного обруча – 10-15 минут;

шаги по лестнице – 10-12 минут;

несложные упражнения без отягощений: скручивания, махи руками и ногами – 10-15 минут.

Разгонять метаболизм следует каждое утро, делая легкую зарядку еще до завтрака shutterstock.com

Такая утренняя зарядка является превосходным будильником для обмена веществ, заставляя его проснуться и активно включиться в работу. Именно это и является целью утренних упражнений, а вовсе не сжигание жиров.

Упражнения для обмена веществ

Но одного вида тренинга недостаточно для того, чтобы обмен веществ стал более быстрым. Вам необходимы и другие упражнения: растяжки, силовые и аэробные тренировки, но все они должны быть грамотно скомбинированы.

Будет ошибкой пытаться ускорить метаболизм с помощью слишком активных и продолжительных тренировок.

Это могут позволить себе только те, кто профессионально занимается спортом или очень давно и серьезно увлекается фитнесом. Для них ежедневные тренировки, сочетающие в себе, например, Табату и интервальные кардиоупражнения, дело привычное. Но если вы новичок, то лучше придерживаться описанной ниже схемы.



Ударные интервальные тренировки можно проводить не чаще двух раз в неделю и не дольше, чем по полчаса. После них ещё полчаса следует выделить на растяжку.

Будет ошибкой пытаться ускорить метаболизм с помощью слишком активных и продолжительных тренировок shutterstock.com

Не забывайте и о том, что для ускорения обмена веществ необходимо соблюдение режима сна: спать нужно минимум по 8 часов, чтобы через 5-6 недель увидеть результат своих трудов.

Кроме того, на тот период, когда вы будете выполнять упражнения для обмена веществ, нужно отказаться от любых несбалансированных или низкокалорийных диет, так как они будут действовать в обратную сторону – замедлять метаболизм, тем самым делая твои усилия напрасными.