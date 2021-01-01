5 опасных продуктов, которые вызывают вздутие живота

Враги плоского живота.

Виноград

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Любой виноград - тяжелый продукт для пищеварения. Фруктоза, в большом количестве содержащаяся в винограде, вызывает усиленное газообразование и неизбежно ведет к вздутию живота. Все дело в том, что для ее переваривания желудку требуются определенные ферменты, которые не всегда вырабатываются в нужном количестве. Это также касается яблок, персиков, дыни и груш. Кроме того, виноград довольно калориен, поэтому есть его рекомендуют редко и только в качестве десерта.

5 опасных продуктов, которые вызывают вздутие Pinterest

Капуста

Сама по себе капуста - овощ крайне полезный: она богата клетчаткой, различными минералами и витамином К, однако перед тем как надеть облегающее платье от нее лучше отказаться. Важно: это касается только сырого овоща, поскольку при термической обработке разрушается грубая клетчатка, которая служит основной причиной вздутия. Тушеную или запеченную капусту можно есть в любое время.

5 опасных продуктов, которые вызывают вздутие Pinterest

Хлеб и выпечка

Хлеб и любую выпечку (особенно горячую) из белой муки в принципе стоит ограничить, поскольку ничего кроме лишней углеводной нагрузки она организму не принесет. Дрожжи и сахар, используемые при изготовлении хлеба, запускают процессы газообразования и брожения в желудке, и могут стать причиной вздутия и массы других дискомфортных ощущений. Если отказаться от хлеба совсем не получается, выбирайте бездрожжевые варианты из цельнозерновой муки.

5 опасных продуктов, которые вызывают вздутие Pinterest

Творог с джемом

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Лактоза и молочные бактерии, содержащиеся во всех молочных продуктах сами по себе могут стать причиной вздутия живота и затрудненного пищеварения, однако если употреблять их вместе с фруктами и сахаром (а джемы и варенья содержат и то, и другое), ситуация может сильно ухудшиться. Для переваривания такая смесь крайне тяжела: белки расщепляются долго, а варенье тем временем начинает бродить.

5 опасных продуктов, которые вызывают вздутие Pinterest

Газированная вода

Здесь все более, чем логично: и сладкие газированные напитки (их вообще диетологи употреблять не рекомендуют), и обычная минералка содержат пузырьки воздуха, которые неизбежно ведут к увеличению объема желудка. Вздутие может продержаться до 3-4 часов и сопровождаться тяжестью и дискомфортом. Это не повод отказываться от минеральной воды совсем - она очень полезна - но к ее употреблению стоит относиться с осторожностью.

5 опасных продуктов, которые вызывают вздутие Pinterest

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