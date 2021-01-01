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Какие продукты нельзя есть вместе: ТОП-3 совета от Марины Боржемской

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Фитнес-тренер назвала самые неблагоприятные сочетания продуктов.
Какие продукты нельзя есть вместе: ТОП-3 совета от Марины Боржемской
Какие продукты нельзя есть вместе: ТОП-3 совета от Марины Боржемской
freepik.com

Известный украинский фитнес-тренер и диетолог Марина Боржемская, которая несколько сезонов была тренером проекта “Зважені та щасливі“, подсказала подписчикам в Инстаграм, какие продукты лучше не есть вместе.

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Так, по словам эксперта, картофель с мясом - не самое благоприятное сочетание. Марина отметила, что мясо с крахмалистыми овощами вызывает брожение.

“Казалось бы, картофель - это овощ, а значит, он должен сочетаться с животным белком. В действительности это совсем не так. Мясо плохо сочетается с крахмалистыми. Вызывает брожение, что приводит к вздутию живота, долгого процесса переваривания пищи и дискомфорту“, - объяснила Боржемская.

Не стоит есть в виде одного блюда ананас и молочные продукты, например йогурт. Такое сочетание сильно вредит здоровью.

“Сочетание ананаса с молочными продуктами серьезно вредит организму. Этот фрукт содержит бромелайн, ферментный комплекс, который в сочетании с молочными продуктами может вызвать интоксикацию“, - написала Марина.

Также фитнес-тренер добавила, что вино запрещается употреблять с фруктами, сыром и десертами.

“Вино стимулирует выработку инсулина и способствует ускорению усвояемости сахаров, что приводит к увеличению жировых отложений. Если хочется выпить вина, то лучше заказать к нему овощи и рыбу“, - подсказала Боржемская.

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Теги: продукты, сочетание продуктов, питание, Марина Боржемская
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Источник: ivonа bigmir)net

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