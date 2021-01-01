5 овощей, которые обеспечат дневную норму витаминов

Если есть их регулярно.

Брокколи

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Брокколи по праву завоевала звание суперфуда: этот крестоцветный овощ необычайно богат витаминами А, В6, С и К, калием и клетчаткой. Благодаря своему составу, брокколи помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с ЖКТ, улучшает мозговую деятельность и состояние кожи. Кроме того, капуста содержит минимум калорий, что делает ее идеальным диетическим продуктом.

Брокколи Pinterest.com

Цветная капуста

Этот крестоцветный овощ непременно должен стать частью вашего рациона. Цветная капуста - отличный источник антиоксидантов, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов. При этом она низкокалорийная и подходит для приготовления самых разнообразных блюд.

Цветная капуста Pinterest.com

Свекла

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Еще один невероятно полезный корнеплод - свекла. Она богата витаминами группы В, витаминами А, С, РР, калием, фосфором и незаменимыми аминокислотами. Активные вещества, содержащиеся в этом ярком овоще, предотвращают появление сосудистых спазмов, чистят сосуды и снижают артериальное давление.

Свекла Pinterest.com

Спаржа

Спаржа замечательна по всем параметрам: она вкусная, полезная и из нее можно приготовить десятки разнообразных блюд. Этот овощ - кладезь витаминов А, С, К, витаминов группы В и клетчатки, а калорий практически не содержит.

Спаржа Pinterest.com

Морковь

Этот яркий овощ - настоящий кладезь антиоксиданта - бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Регулярное употребление моркови в пищу благоприятно скажется на здоровье глаз, состоянии кожи и поможет замедлить старение.

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