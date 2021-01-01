После 40 организм женщины нуждается в омега-жирах, повышенном уровне витаминов, минералах в комплексе, кальции и магнии. В каких продуктах они содержатся, читайте в нашей статье.

Все эти незаменимые вещества можно найти в списке продуктов питания, которые экспериментальным путем вывели американские ученые. Этих продуктов 7 и плюс красное вино, по поводу употребления которого существует немало мифов и заблуждений.

По оценкам врачей, процесс старения в женском организме запускается уже после 30. Но, его можно замедлить, если питаться правильно.

Путем исследований, которые проводились более 20 лет, было обнаружено, что женщины, употребляющие продукты из списка «великой семерки», меньше болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, тромбофлебитами, остеопорозом, онкозаболеваниями груди. Даже процесс климакса протекает значительно проще, если придерживаться разумного и полноценного питания.

ТОП полезных продуктов для женского здоровья после 40 pixabay

Помидоры черри

Эти небольшие аккуратные плоды лидируют по полезности для молодости и красоты женщин. Причина – богатый состав с ликопином, представляющим кладезь антиоксидантов, борющихся со старением. При регулярном употреблении этого красивого свежего продукта в салатах снижается риск развития заболеваний шейки матки и груди.

Семечки льна

Этот суперфуд добавляют в каши, салаты, приправы. Семена льна содержат незаменимые кислоты, специальное вещество лигнин, уменьшающий уровень холестерина в крови. Всего 40 граммов в сутки волшебных семян помогают проще справиться с климаксом, улучшить общее самочувствие, повысить иммунитет и настроение.

ТОП полезных продуктов для женского здоровья после 40 pixabay

Свежая капуста

Тушеная капуста сохраняет полезные свойства. С ее помощью организм отлично очищается. Печеная, вареная и другая термически обработанная капуста полезна для здоровья кишечника – она работает как метла, очищая пищевод. В капусте много витамина К и калия, укрепляющего кости, что очень важно для здоровья женщин после 40.

Океанические рыбы

Семга, лосось, форель и другие виды океанических рыб незаменимы благодаря омега-3 жирным кислотам. Они хороши для улучшения памяти, речи, внимания. На уровне тела ингредиенты семейства лососевых тоже невероятно полезны. Быстрее растут волосы, улучшается состояние кожи, ногтей. Укрепляется нервная система, женщины менее склонны к депрессии, особенно послеродовой.

Сок клюквы

Витамина С в этой маленькой болотной ягоде больше, чем в лимоне. Состав клюквы таков, что после ее регулярного употребления укрепляется иммунитет, снижается риск заболеваний мочеполовой системы. Бытует легенда, что князь Потемкин спасся от отравления сильным ядом, потому что ел много клюквы. Сок клюквы по своему воздействию приравнивается к антибиотикам.

Йогурт без сахара

Кисломолочные продукты способствуют очищению организма, улучшают состояние кожи. Йогурт – натуральный, без стабилизаторов, ароматизаторов и сахаров – очень полезен для пищеварения. Он рекомендуется даже диабетикам.

ТОП полезных продуктов для женского здоровья после 40 pixabay

Грецкие орехи

Эти удивительные фрукты помогают снизить риск онкозаболеваний, особенно груди. Регулярное употребление орехов повышает иммунитет, укрепляет кости, замедляет старение. Здоровье женщин после 40 с ореховым рационом становится намного крепче. Орехи помогают при запорах и сбоях в работе ЖКХ.

Вино

Большой помощник каждого из этих продуктов – красное вино. Врачи рекомендуют пить его не более 1 бокала в день.

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