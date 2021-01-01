Продукты, которые слабят: ТОП для взрослых и детей

Читайте и сохраняйте список продуктов, которые слабят взрослых и детей.

В течение жизни каждый сталкивается с проблемами с пищеварением. Запоры или поносы случаются со всеми. В такие периоды очень важно составить правильное меню, чтобы облегчить состояние и не усугублять проблему. Поэтому очень важно знать о свойствах продуктов, которые мы едим. Какие продукты слабят ребенка, а какие взрослого – читайте на Ivona.

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Почему некоторые продукты слабят, а другие крепят

Самым простым объяснением, почему одни продукты крепят, а другие слабят является зависимость от содержания в своем составе клетчатки. Продукты, которые содержат мало клетчатки, не заставляют кишечник работать и соответственно крепят (рис, белый хлеб). Продукты, которые содержат в большом объеме грубые волокна и клетчатку, раздражают стенки кишечника и заставляют его работать. Речь идет о фруктах и овощах.

Продукты, которые слабят взрослого

С большим содержанием клетчатки: капуста, огурцы, редька, редис, кукуруза, свекла, семечки, орехи.

С высоким содержанием пектиновых веществ: помидоры, яблоки, тыква, кабачки.

Каши из гречневой и пшенной крупы, овсянка, ржаной хлеб, бобовые культуры (горох, фасоль), семена льна, отруби.

Растительные масла: подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное.

Напитки со слабительным эффектом:

Вода (ее недостаток приводит к запорам),

Соки из фруктов и овощей, смузи или пюре на их основе,

Компот из ревеня,

Молотый кофе.

Продукты, которые слабят ребенка

Список продуктов, которые слабят ребенка, поход на аналогичный для взрослого: абрикосы, авокадо, ананас, вишня, горох, дыня, капуста (хорошо разваренная), киви, клубника, кабачки, морская капуста (ламинария), помидоры, фасоль.

Но есть такие продукты, которые в разных состояниях производят противоположные действия на кишечник ребенка. Итак, какие продукты слабят и крепят одновременно:

Бананы: недоспелые крепят — переспелые слабят

Яблоки: яблочное пюре крепит — яблоки (цельные) слабят

Груши: недоспелые крепят — переспелые слабят

Кисломолочные продукты: Изготовленные более 2 дней крепят — свежие (до 1 дня) слабят

Кстати, любые кисломолочные продукты при расстройствах кишечника стоит употреблять с осторожностью. Молоко способствует задержке стула, его стоит ограничить, если у ребенка запоры.

Виноград способствует газообразованию и брожению в организме. Если присутствуют любые нарушения пищеварения, его стоит исключить из рациона питания ребенка.

Автор: Ксения Бреславская

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