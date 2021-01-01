Какие продукты помогают уснуть
Полноценный сон – один из важнейших факторов нормальной жизнедеятельности организма. Норма для взрослого человека это 7-8 часов сна. Именно за это время организм успевает полностью восстановиться перед бодрствованием. И не смотря на то, что бессонница имеет психологические причины, с ней можно бороться и при помощи правильно подобранного питания. Американские диетологи утверждают, что некоторые продукты помогают быстрее заснуть и даже улучшают качество сна.
Например, еда с высоким содержанием магния способна снимать нервное напряжение, расслаблять мышцы и способствовать быстрому засыпанию.
Ученые советуют включить в рацион бананы, мед, овсянку, миндаль и индейку.
При этом важно помнить, что ужин должен быть не позднее, чем за один час до сна.
Ася Николаенко
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