Крепкий и здоровый сон - залог хорошего самочувствия, высокой продуктивности, здоровой кожи, а еще он помогает похудению. Давайте разберемся, какие продукты помогают уснуть, а от каких лучше.

Полноценный сон – один из важнейших факторов нормальной жизнедеятельности организма. Норма для взрослого человека это 7-8 часов сна. Именно за это время организм успевает полностью восстановиться перед бодрствованием. И не смотря на то, что бессонница имеет психологические причины, с ней можно бороться и при помощи правильно подобранного питания. Американские диетологи утверждают, что некоторые продукты помогают быстрее заснуть и даже улучшают качество сна.

Например, еда с высоким содержанием магния способна снимать нервное напряжение, расслаблять мышцы и способствовать быстрому засыпанию.

Ученые советуют включить в рацион бананы, мед, овсянку, миндаль и индейку.

При этом важно помнить, что ужин должен быть не позднее, чем за один час до сна.

Ася Николаенко

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