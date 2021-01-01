Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост является самым коротким среди постов и длится всего две недели. Начнется он в субботу, 14 августа, на Медовый Спас или, как его еще называют - Первый Спас и Маковый Спас - и длится до праздника Успения Пресвятой Богородицы.
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Успенский пост является строгим, как и Великий. Это означает, что во время Успенского поста воспрещается потреблять мясные и молочные продукты, яйца. Рыбу же дозволяется вкушать всего один раз за две недели - 19 августа - в праздник Преображения Господня.
Календарь питания в Успенский пост 2021:
Суббота, 14 августа, - горячая пища без добавления масла (супы, каши, тушеные овощи).
Воскресенье, 15 августа, - сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи).
Понедельник, 16 августа, - пища с растительным маслом, дозволяется вино.
Вторник, 17 августа, - можно вкушать пищу с растительным маслом, дозволяется вино.
Среда, 18 августа, - сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи).
Четверг, 19 августа, - горячая пища с растительным маслом, дозволяется рыба и вино.
Пятница, 20 августа, - сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи).
*Следующая неделя в таком же порядке
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