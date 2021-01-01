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Успенский пост 2021: календарь питания по дням

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Успенский пост в 2021 году начнется в субботу, 14 августа, а заканчивается через две недели - в пятницу, 27-го числа.
Успенский пост 2020: календарь питания по дням
Успенский пост 2020: календарь питания по дням
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Успенский пост является самым коротким среди постов и длится всего две недели. Начнется он в субботу, 14 августа, на Медовый Спас или, как его еще называют - Первый Спас и Маковый Спас - и длится до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

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Успенский пост является строгим, как и Великий. Это означает, что во время Успенского поста воспрещается потреблять мясные и молочные продукты, яйца. Рыбу же дозволяется вкушать всего один раз за две недели - 19 августа - в праздник Преображения Господня.

Календарь питания в Успенский пост 2021:

 

Суббота,  14 августа, - горячая пища без добавления масла (супы, каши, тушеные овощи).

Воскресенье, 15 августа, - сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи).

Понедельник, 16 августа, - пища с растительным маслом, дозволяется вино.

Вторник, 17 августа, - можно вкушать пищу с растительным маслом, дозволяется вино.

Среда, 18 августа, - сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи).

Четверг, 19 августа, - горячая пища с растительным маслом, дозволяется рыба и вино.

Пятница, 20 августа, - сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи).

*Следующая неделя в таком же порядке

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Теги: успенский пост меню, календарь питания в успенский пост, Успенский пост, Медовый Спас, Пост
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Источник: Ivona bigmir)net

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