Фитнес-тренер подсказала, как правильно питаться, чтобы не хотелось вредной пищи.

Как выдержать диету и не сорваться: Советы от Марины Боржемской instagram.com/uzelkova.marina

Бывшая звезда программы «Зважені та щасливі», фитнес-тренер и диетолог Марина Боржемская рассекретила, что часто получает от подписчиц в Инстаграм вопросы о том, как не сорваться с диеты. Спортсменка решила посвятить новый пост этой теме.

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По словам Боржемской, многие девушки мучают себя «жесткими» дефицитами ради идеальных форм. А как только добиваются красивой фигуры, сразу же возвращаются к неправильному питанию. Из-за этого лишние килограммы снова возвращаются. Марина объяснила, что нужно научиться кушать не только вкусно, но и полезно. И только после этого не будет никаких срывов.

«Многие прибегают к диетам, психологически постоянно себя терзают, и мучают организм дефицитами. Почему-то думая, что вот тут потерплю месяцок, а потом как достигну красивых форм, и как вернусь обратно к конфеткам и булочкам. К сожалению, с таким подходом все скинутые килограммы обязательно вернуться. ЗАБУДЬТЕ ПРО ЖЕСТКИЕ ДИЕТЫ! Вам необходимо перестроить свой рацион, чтобы кушать вкусно и полезно. Ваше питание должно содержать полезные макро и микронутриенты! Именно тогда не будет ни единого срыва», - написала Боржемская.

Фитнес-тренер подсказала читательницам, как правильно организовать завтрак, обед и ужин, с чего начинать день, и какие промежутки должны быть между приемами пищи.

Как правильно питаться, чтобы похудеть: Советы от Марини Боржемской

1. Начинайте утро со стакана воды, а в течение дня выпивайте не менее 1.5 л чистой воды.

2. Завтракайте не позднее, чем через 1 час после пробуждения.

3. Обедайте в промежуток с 13:00-15:00. В тарелке должны быть жиры, белки и углеводы

4. Ужин - самый лёгкий приём пищи. Ложитесь спать в 21:00? Ужинайте в 17:30-18:00. Также можно поужинать в 19:00-20:00 - такой вариант подходит всем, кто ложиться спать около 23:00.

5. Если после ужина Вы испытаете чувство голода, значит не доедаете в течении дня. Пересмотрите свои завтраки и обеды, они могут быть более плотными. Или добавьте 1 перекус.

6. Чистые промежутки времени БЕЗ ЕДЫ рекомендуется выдерживать следующим образом:

при 3-х разовом питании (без перекусов) - 4-4,5 часа

при 3-х разовом питании с 1-2 перекусами - около 2-3 часов между всеми приемами пищи.

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