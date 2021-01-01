ТОП-3 главных правил похудения певицы Натальи Могилевской

Наталья Могилевская рассекретила главные правила своей диеты.

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская, которая несколько лет назад выпустила книгу «Худеем вместе», продолжает делиться секретами о своем режиме питания.

Читай также: ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть

Так, в личном Инстаграм-аккаунте артистка решила назвать самые главные правила собственной диеты, которую для нее подобрала нутрициолог Наталья Самойленко.

ТОП-3 правила похудения от Натальи Могилевской

1. Трехразовый график питания. Завтрак – в первый час после пробуждения. Обед - в 13:00 - 14:00. А ужин - в 19:00 - 20:00.

«В графике учтены все моменты режима питания: длительность пищевого окна (12 часов), правило экватора (обед должен быть в первой половине дня) и чистые, водные паузы между едой», - прокомментировала первое правило певица.

Читай также: Заболевания пищевого происхождения: основные причины

2. Биоритмика питания (распределение пищи в течении дня). Диетолог составила для Могилевской программу, согласно которой на завтрак она должна есть больше белков, на обед в рационе появляются углеводы. А ужин звезды состоит из овощей в термообработке.

«Мой диетолог сделала мне белковые завтраки. Это может быть яйца, рыба, белый сыр + в компанию идут сезонные овощи, заправленные оливковым маслом. Углеводы появляются в обед. Сезонными оптимальными углеводами являются ягоды и фрукты, кроме того могут быть иногда злаковые продукты, например, гречка или любая другая каша. В компанию идут белки (рыба, морепродукты, бобовые и овощи). Ужин - это овощи в термообработке без углеводов и без белков. В основе весь рацион на 60% построен из сезонных овощей», - поделилась Наталья.

3. Водный режим. По словам певицы, она употребляет каждый день от полторы до двух литров воды.

«1,5-2 литра воды в день. За 30 минут до приема еды, через 1 час после приема, в промежутках между приемами еды», - написала Могилевская.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​