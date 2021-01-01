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ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть

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Собрали для вас три лучших фрукта, которые помогут похудеть и держать фигуру в отличной форме.
ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть
ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть
pixabay.com

Яблоки

Хорошие новости заключаются в том, что яблоки низко-калорийны и содержат много клетчатки. В среднем яблоке всего116 калорий и 5,4 грамма клетчатки. А еще они способствуют снижению веса. Недавно провели исследование, где группу женщин разделили на три фокус-группы.

ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть
ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть
pixabay.com
Одной - ежедневно давали три яблока, другой - три груши, третьей - три овсяных печенья. Интересно, что калорийность всех продуктов была одинаковой. Исследование длилось 10 недель.

Группа, которая ела яблоки потеряла за 10 дней 0,91 кг.

Группа, которая ела груши потеряла 0,84 кг, а вот вес группы, которая ела печенье - не изменился.

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Исследование с участием 124 086 человек показало, что люди, которые  ежедневно ели яблоки, в среднем теряли - 0,56 кг.  Яблоки, которые относятся к низкокалорийным фруктам, за счет содержания железа - очень сытные, так что вы можете есть в течение дня меньше более калорийных продуктов. Чтобы уменьшить чувство голода, яблоки лучше есть целиком, это также поможет контролировать аппетит. А вот яблочный сок помогает уменьшать количество жира в организме и снизить уровень холестерина.

Яблоки можно есть разными способами: и печеными, и в сыром виде. Попробуйте добавлять их в горячие и холодные каши, йогурты, рагу, салаты.

Грейпфрут

Грейпфрут удивительный фрукт. Это нечто среднее между помело и апельсином, и ассоциируется  он с диетой и похуданием. В половине грейпфрута содержится всего 39 калорий, которые обеспечивает 65% рекомендуемой суточной нормы витамина С.

ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть
ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть
pixabay.com
 Более того, грейпфрут имеет низкий гликемический индекс, что означает, что он медленнее высвобождает сахар. Кстати, именно диета с низким ГИ способствует похуданию и поддержанию веса.

В исследовании, где участвовали 85 людей с ожирением, употребление грейпфрута или грейпфрутового сока перед едой в течение 12 недель привело к снижению потребления калорий, а также к снижению массы тела на 7,1%.

Киви

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Киви очень богаты питательными веществами и являются отличным источником витамина C, витамина E, фолиевой кислоты, клетчатки. В исследовании проведенном американскими учеными, где 41 человек ежедневно ели по 2 фрукта, были отличные результаты. У всех участников наблюдался более высокий уровень витамина С, снижение артериального давления, а главное - уменьшение окружности талии на 3,1 см.

Также киви помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье кишечника. Один маленький очищенный фрукт (69 грамм) содержит более 2 граммов клетчатки.

ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть
ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть
pixabay.com
Было доказано, что диета с высоким содержанием клетчатки, состоящая из фруктов и овощей, способствует снижению веса и улучшению здоровья кишечника. Киви вкусно есть и с сыром, в очищенном или неочищенном виде. Также можно делать из киви сок, добавлять в салаты, в каши или использовать в выпечке.

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Теги: фрукт, здоровье, похудение, диета, польза
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