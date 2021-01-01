Собрали для вас три лучших фрукта, которые помогут похудеть и держать фигуру в отличной форме.

Яблоки

Хорошие новости заключаются в том, что яблоки низко-калорийны и содержат много клетчатки. В среднем яблоке всего116 калорий и 5,4 грамма клетчатки. А еще они способствуют снижению веса. Недавно провели исследование, где группу женщин разделили на три фокус-группы.

ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть pixabay.com

Группа, которая ела яблоки потеряла за 10 дней 0,91 кг.

Одной - ежедневно давали три яблока, другой - три груши, третьей - три овсяных печенья. Интересно, что калорийность всех продуктов была одинаковой. Исследование длилось 10 недель.

Группа, которая ела груши потеряла 0,84 кг, а вот вес группы, которая ела печенье - не изменился.

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Исследование с участием 124 086 человек показало, что люди, которые ежедневно ели яблоки, в среднем теряли - 0,56 кг. Яблоки, которые относятся к низкокалорийным фруктам, за счет содержания железа - очень сытные, так что вы можете есть в течение дня меньше более калорийных продуктов. Чтобы уменьшить чувство голода, яблоки лучше есть целиком, это также поможет контролировать аппетит. А вот яблочный сок помогает уменьшать количество жира в организме и снизить уровень холестерина.

Яблоки можно есть разными способами: и печеными, и в сыром виде. Попробуйте добавлять их в горячие и холодные каши, йогурты, рагу, салаты.

Грейпфрут

Грейпфрут удивительный фрукт. Это нечто среднее между помело и апельсином, и ассоциируется он с диетой и похуданием. В половине грейпфрута содержится всего 39 калорий, которые обеспечивает 65% рекомендуемой суточной нормы витамина С.

ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть pixabay.com

В исследовании, где участвовали 85 людей с ожирением, употребление грейпфрута или грейпфрутового сока перед едой в течение 12 недель привело к снижению потребления калорий, а также к снижению массы тела на 7,1%.

Киви

Более того, грейпфрут имеет низкий гликемический индекс, что означает, что он медленнее высвобождает сахар. Кстати, именно диета с низким ГИ способствует похуданию и поддержанию веса.

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Киви очень богаты питательными веществами и являются отличным источником витамина C, витамина E, фолиевой кислоты, клетчатки. В исследовании проведенном американскими учеными, где 41 человек ежедневно ели по 2 фрукта, были отличные результаты. У всех участников наблюдался более высокий уровень витамина С, снижение артериального давления, а главное - уменьшение окружности талии на 3,1 см.

Также киви помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье кишечника. Один маленький очищенный фрукт (69 грамм) содержит более 2 граммов клетчатки.

ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть pixabay.com

Было доказано, что диета с высоким содержанием клетчатки, состоящая из фруктов и овощей, способствует снижению веса и улучшению здоровья кишечника. Киви вкусно есть и с сыром, в очищенном или неочищенном виде. Также можно делать из киви сок, добавлять в салаты, в каши или использовать в выпечке.

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