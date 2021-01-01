ТОП-3 способа заморозить клубнику на зиму
Выбор клубники
Первое что вы должны сделать - это правильно выбрать ягоду. Она должна быть спелой, но не переспелой, плотной, с темной мякотью и сухой.
Лучше всего брать мелкую клубнику – она промораживается лучше.
Подготовка ягод
Переберите клубнику и удалить все «слабые ягоды». Чтобы помыть - высыпьте клубнику в пластиковую миску с прохладной водой и промайте. Аккуратно, руками, давая стекать воде через пальцы, достаньте ягоды из воды и разложите сушится в один слой. Ягода должна хорошо просохнуть.
Мыть клубнику в дуршлаге - идея плохая. Так как придется несколько раз ее пересыпать туда-сюда, да и струя воды тоже может повредить ягоды.
Плодоножки, если собираетесь морозить клубнику целиком, удалять не нужно. Ведь без них клубника тут же «поплывет», выпустит сок и расклеится.
Подготовка посуды
Замораживать ягоды лучше всего в пластиковой посуде: одноразовых контейнерах из магазина, лоточках для мороженого, можно даже использовать обрезанные пластиковые бутылки. Ягоды не переносят повторную заморозку, поэтому лучше делить их на небольшие порции, которые точно сможете съесть сразу, осилить за один раз. Вся посуда для заморозки должна быть хорошо вымыта и просушена. Можно использовать и полиэтиленовые пакеты, но нужно учитывать, что целлофан на морозе становится очень хрупким и может порваться в процессе хранения.
1 способ - В морозилку
2 способ - С сахаром
Да, клубника даст немного сока в процессе заморозки, зато когда вы разморозите ее зимой, вкус и форма ягод останутся такими же, как до замораживания – свежими и яркими. Чтобы заморозить клубнику с сахаром, надо взять примерно 300 г мелкого сахарного песка на 1 килограмм ягод. Если сахар попался крупный, то лучше его смолоть в пудру.
Подготовленную клубнику (уже без чашелистиков) выложить в пластиковый таз, каждый слой пересыпая сахаром. Поставить на 2-3 часа в холодильник, пока клубника не даст сок. Потом переложить ягоды вместе с нерастворившимся сахаром в контейнер, уложить их плотно и залить соком.
3 способ - Пюре
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