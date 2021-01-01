В замороженных фруктах и ягодах полностью сохраняются питательные, вкусовые и ароматические вещества .

Выбор клубники

Первое что вы должны сделать - это правильно выбрать ягоду. Она должна быть спелой, но не переспелой, плотной, с темной мякотью и сухой.

Лучше всего брать мелкую клубнику – она промораживается лучше.

Подготовка ягод

Переберите клубнику и удалить все «слабые ягоды». Чтобы помыть - высыпьте клубнику в пластиковую миску с прохладной водой и промайте. Аккуратно, руками, давая стекать воде через пальцы, достаньте ягоды из воды и разложите сушится в один слой. Ягода должна хорошо просохнуть.

Мыть клубнику в дуршлаге - идея плохая. Так как придется несколько раз ее пересыпать туда-сюда, да и струя воды тоже может повредить ягоды.

ТОП-3 способа заморозить клубнику на зиму Pinterest.com

Плодоножки, если собираетесь морозить клубнику целиком, удалять не нужно. Ведь без них клубника тут же «поплывет», выпустит сок и расклеится.

Подготовка посуды

Замораживать ягоды лучше всего в пластиковой посуде: одноразовых контейнерах из магазина, лоточках для мороженого, можно даже использовать обрезанные пластиковые бутылки. Ягоды не переносят повторную заморозку, поэтому лучше делить их на небольшие порции, которые точно сможете съесть сразу, осилить за один раз. Вся посуда для заморозки должна быть хорошо вымыта и просушена. Можно использовать и полиэтиленовые пакеты, но нужно учитывать, что целлофан на морозе становится очень хрупким и может порваться в процессе хранения.

1 способ - В морозилку

ТОП-3 способа заморозить клубнику на зиму Pinterest.com

2 способ - С сахаром

Ягоды уложить с лоток в 1-2 слоя и проморозить в морозилке сутки. Потом ссыпать в картонную коробку или пластиковую тару и уже убрать на хранение надолго. К сожалению, клубника после заморозки деформируется и несколько теряет во вкусе. Поэтому ее лучше замораживать не соло, а с сахаром.

Да, клубника даст немного сока в процессе заморозки, зато когда вы разморозите ее зимой, вкус и форма ягод останутся такими же, как до замораживания – свежими и яркими. Чтобы заморозить клубнику с сахаром, надо взять примерно 300 г мелкого сахарного песка на 1 килограмм ягод. Если сахар попался крупный, то лучше его смолоть в пудру.

ТОП-3 способа заморозить клубнику на зиму Pinterest.com

Подготовленную клубнику (уже без чашелистиков) выложить в пластиковый таз, каждый слой пересыпая сахаром. Поставить на 2-3 часа в холодильник, пока клубника не даст сок. Потом переложить ягоды вместе с нерастворившимся сахаром в контейнер, уложить их плотно и залить соком.

3 способ - Пюре

ТОП-3 способа заморозить клубнику на зиму Pinterest.com

Еще один способ – замораживать клубничное пюре. Для этого подготовленную сухую и очищенную клубнику растолочь, можно быстро пюрировать блендером. Залить в пластиковый контейнер и поставить в морозилку. Сахар лучше добавлять, когда вы разморозите ягоды зимой. Если в морозилке мало места, то через 2-3 дня после заморозки клубнику можно вынуть из контейнера и завернуть в пищевую пленку. Этот способ хорошо подходит для «слабой» клубники.

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