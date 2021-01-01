Заболевания пищевого происхождения: основные причины

Насколько распространены в мире пищевые заболевания и почему ими продолжают болеть так много людей?

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7 июня в мире отмечают день безопасности пищевых продуктов. Это действительно важный праздник, ведь из-за употребления некачественных и опасных продуктов в мире выявляют более 200 заболеваний от диареи до онко, а из-за заболеваний, вызванных приемом в пищу некачественных продуктов умирают 4,2 млн человек в год. Ivona решила выяснить, какие заболевания пищевого происхождения самые распространенные и что их вызывает.

Распространенные заболевания пищевого происхождения и их причины

Самыми распространенными заболеваниями пищевого происхождения являются инфекционные или интоксикации, вызванные бактериями, вирусами или химвеществами, которые попадают в организм с зараженной водой и пищей.

Бактерии, которые вызывают пищевые заболевания:

Salmonella, Campylobacter и энтерогеморрагический штамм кишечной палочки Escherichia coli — одни из наиболее распространенных возбудителей заболеваний пищевого происхождения, от которых ежегодно страдают миллионы людей. Источниками бактерии Salmonella считают яйца, мясо домашней птицы и другие продукты домашнего происхождения, Campylobacter выявляют после употребления непастеризованного молока, прошедшего недостаточную термическую обработку мяса птицы и загрязненной воды. Энтерогеморрагическую инфекцию вызвает Escherichia coli, она связана с употреблением непастеризованного молока, не прошедшего достаточную термическую обработку мяса, а также сырых овощей и фруктов.

Источниками бактерии Listeria являются непастеризованные молочные продукты и готовые к употреблению продукты питания. Инфекция, которую вызывают бактерии Listeria, приводит к выкидышам и гибели новорожденных.

Холерный вибрион (Vibrio cholerae) может содержаться в инфицированной воде и продуктах питания (в рисе, овощах, просе, различных видах морепродуктов).

Вирусы, которые вызывают пищевые заболевания

Вирус гепатита А обычно распространяется через сырые и прошедшие недостаточную термическую обработку морепродукты и зараженные овощи и фрукты. Источниками заражения также являются инфицированные вирусом лица, которые работают с продуктами питания.

Паразиты, которые вызывают пищевые заболевания

Трематоды рыб передаются только через пищевые продукты

Echinococcus spp и Taenia solium могут инфицировать людей через пищевые продукты или в случае непосредственного контакта с животными.

Ascaris, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica или Giardia инфицируют через воду, почву и контаминировать свежие фрукты и овощи.

Химические вещества, которые вызывают пищевые заболевания

Токсины природного происхождения: микотоксины, морские биотоксины, цианогенные гликозиды и токсины, которые содержатся в ядовитых грибах. Постоянное употребление в пищу продукции с этими токсинами может вызвать нарушения иммунной системы и онкологические заболевания.

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) – вещества, накапливающиеся в окружающей среде и в организме человека. Самые известные – диоксины и полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые являются нежелательными побочными продуктами промышленного производства и сжигания мусора.

Что можно сделать сегодня, чтобы улучшить качество продуктов питания

Безопасность продуктов питания очень важна для здоровья людей и для социально-экономического развития государств. Ведь в странах с низким качеством продуктов питания увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, снижается производительность труда, что наносит урон национальной экономике, торговле и туризму. Однако создание безопасных продуктов питания – это не только задача правительств стран, а также работников пищевой промышленности и самих потребителей. Что можно сделать на каждом из уровней, чтобы улучшить качество продуктов питания?

Правительства стран:

Должны заняться созданием и поддержкой инфраструктуры, которая обеспечит безопасность продуктов на всем протяжении продовольственной цепи.

Усилить сотрудничество между секторами, регулирующими качество продуктов питания: общественное здравоохранение, охрана здоровья животных, сельское хозяйство и т.д.

Работники пищевой промышленности и потребители:

Выращивать фрукты и овощи, использовать продукты питания и готовить пищу, соблюдая рекомендации ВОЗ «Пять важнейших принципов выращивания безопасных фруктов и овощей» и «Пять важнейших принципов безопасного питания».

При покупке обращать внимание на то, что вы покупаете (читать этикетки на упаковке, делать осведомленный выбор, знать о распространенных видах опасности, связанных с продуктами питания).

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