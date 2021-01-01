Три самых полезных ягоды

Исследователи говорят, что польза ягод - неоценима! Собрали ТОП-3 самых полезных ягоды, которые помогут держать себя в тонусе.

Черная смородина

Смородина очень полезна при болезнях сердечно-сосудистой системы, а еще она препятствует ослаблению умственных способностей у людей преклонного возраста.

Ягоды черной смородины содержат витамины В, Р, провитамин А (каротин до 3 мг%), сахара, пектиновые вещества, фосфорную кислоту, эфирное масло, дубильные вещества, витамин группы К, каротин. Она богата солями калия, содержит соли фосфора и железа. Листья содержат фитонциды, магний, марганец, серу, серебро, медь, свинец, эфирное масло и витамин С.

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Что касается витамина С, то здесь черная смородина – лидер. Для обеспечения суточной потребности в аскорбиновой кислоте человеку достаточно съедать 15-20 ягод.

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С лекарственной целью используют ягоды и листья. Черная смородина превзошла все ягоды по количеству находящихся в ней витаминов, минералов и других полезных веществ. В ходе исследований было обнаружено, что ягоды черной смородины обладают способностью предупреждать появление диабета. Именно с этими важными свойствами черной смородины связано то, что ее часто добавляют в продукты функционального питания, предназначенные для укрепления и оздоровления организма при самых разных заболеваниях.

Клюква

В древние времена клюква считалась чуть ли не одной из самых целебных ягод леса.

Клюква Pinterest.com

Индейцы считали, что клюква - это кладезь витаминов, среди которых витамины А, В и С.

Клюква содержит глюкозу, фруктозу, сахарозу, сорбит, органические кислоты - хинную, лимонную, бензойную, яблочную, эфирное масло, каротин, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, антоцианы, йод и соли калия.

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В листьях найдены тритерпеноиды и флавоноиды (кверцитин, мерицетин, гиперин). Доказано, что ягоды клюквы содержат большое количество антиоксидантов - веществ, способных погашать в организме вредное действие свободных радикалов. Данные лабораторных исследований показывают, что, употребляя 240 г клюквенного сока в день, вы обеспечиваете организм 567 мг полифенола, тогда как яблочный сок обогатит организм только 0,53 мг. 400 мг полифенола содержит красное вино.

Шелковица

Шелковица (тутовник) пришла в наши сады из стран Ближнего Востока. Черные, красные и белые ягодки очень вкусны и широко применяются в кулинарии.

Шелковица Pinterest.com

Опытные хозяйки готовят из шелковицы варенье и компоты, сиропы и вино, а также вареники и пироги. Помимо этого, благодаря полезным свойствам шелковицы черной, она успешно используется в качестве лекарственного средства в народной медицине.

В состав шелковицы входят витамины С, А, В1, В2, В6, К, РР, бета-каротин, калий, кальций, железо, магний и другие витамины и микроэлементы. Шелковица считается хорошим средством для повышения иммунитета и общей сопротивляемости организма многим болезням.

Сок шелковицы обладает отличным противовоспалительным действием, поэтому используется для профилактики и лечения простудных заболеваний. Лечебные свойства шелковицы позволяют снижать уровень холестерина в организме и помогают поддерживать нормальную работу сердца и сосудов.

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В составе шелковицы присутствует мощный антиоксидант ресвератрол, который способствует снижению риска повреждения кровеносных сосудов, препятствует образованию тромбов, а также является профилактикой гипертонии, инфаркта и инсульта. Ягоды шелковицы незаменимы при проблемах с почками и желудочно-кишечным трактом. Они имеют мягкое мочегонное и слабительное действие. Также шелковица применяется в качестве антидепрессанта и является народным лекарством от стрессов, депрессий и других заболеваний центральной нервной системы.

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