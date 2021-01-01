3 самых полезных вида.

В каких орехах меньше всего калорий? Pinterest

Миндаль

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Миндаль - настоящий рекордсмен по количеству полезных свойств. Одна горсть миндаля содержит 1/8 дневной нормы белка, что делает его особенно незаменимым для тех, кто придерживается растительной диеты. Регулярное употребление миндаля в пищу способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, помогает контролировать уровень холестерина. Высокое содержание витамина Е делает этот орех незаменимым для ровной, сияющей кожи.

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Кешью

Эти маленькие сладкие орешки станут отличным дополнением к вашему рациону, даже если вы хотите сбросить вес. Здесь рекордное содержание растительного белка, полезных жиров, аминокислот, витаминов и минералов. Кешью помогает укрепить иммунитет и способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

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Фисташки

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Высокое содержание железа в этих орехах способствует выработке эритроцитов (красных кровяных телец, которые транспортируют кислород и питательные вещества в организме), что делает фисташки отличным источником энергии. Кроме того, регулярное употребление фисташек в пищу помогает контролировать уровень холестерина.

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