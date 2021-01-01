СМИ выяснили, где Андрей Данилко восстанавливает здоровье

Узнайте, в какой санаторий часто наведывается украинский артист Андрей Данилко.

Совсем недавно первый продюсер украинского артиста Андрея Данилко, Юрий Никитин рассекретил, что у музыканта серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, Андрей с 2007 года страдает депрессивными расстройствами. Именно поэтому ему необходимо периодическое обновления в оздоровительных центрах.

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Журналисты программы «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE выяснили, куда ездит на оздоровительные программы Данилко и получили эксклюзивные комментарии персонала санатория.

По данным проекта, Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки, часто наведывается в реабилитационный санаторий «Октябрь» в 20 километрах от столицы. Стоимость 5-дневной детокс-программы в лечебном учреждении колеблется от 9000 до 13500 грн.

Санаторий "Октябрь" KYIV.LIVE

«Он приезжает сюда, как к себе домой, и всегда останавливается в 714 номере - даже оставил там свой тренажер. Он приходит здесь в себя: каждый день массаж, квантовая терапия, гимнастика, а также клизменные процедуры. Программа также включает в себя диету: безбелковую и бессолевую», - поделились работники санатория.

Санаторий "Октябрь" KYIV.LIVE

Медики отметили, что певец всегда выполняет все их требования и добросовестно соблюдает режим - именно это помогает ему восстановить циркадные ритмы, с которыми он имел проблемы из-за бурной гастрольной жизни.

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