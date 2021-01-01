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СМИ выяснили, где Андрей Данилко восстанавливает здоровье

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Узнайте, в какой санаторий часто наведывается украинский артист Андрей Данилко.
СМИ выяснили, где Андрей Данилко восстанавливает здоровье
СМИ выяснили, где Андрей Данилко восстанавливает здоровье
KYIV.LIVE

Совсем недавно первый продюсер украинского артиста Андрея Данилко, Юрий Никитин рассекретил, что у музыканта серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, Андрей с 2007 года страдает депрессивными расстройствами. Именно поэтому ему необходимо периодическое обновления в оздоровительных центрах.

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Журналисты программы «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE выяснили, куда ездит на оздоровительные программы Данилко  и получили эксклюзивные комментарии персонала санатория.

По данным проекта, Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки, часто наведывается в реабилитационный санаторий «Октябрь» в 20 километрах от столицы. Стоимость 5-дневной детокс-программы в лечебном учреждении колеблется от 9000 до 13500 грн.

Санаторий
Санаторий "Октябрь"
KYIV.LIVE

«Он приезжает сюда, как к себе домой, и всегда останавливается в 714 номере - даже оставил там свой тренажер. Он приходит здесь в себя: каждый день массаж, квантовая терапия, гимнастика, а также клизменные процедуры. Программа также включает в себя диету: безбелковую и бессолевую», - поделились работники санатория.

Санаторий
Санаторий "Октябрь"
KYIV.LIVE

Медики отметили, что певец всегда выполняет все их требования и добросовестно соблюдает режим - именно это помогает ему восстановить циркадные ритмы, с которыми он имел проблемы из-за бурной гастрольной жизни.

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Теги: Андрей Данилко, Верка Сердючка, разоблачение, санатории под Киевом
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Источник: ivonа bigmir)net

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