Кто из звезд переболел COVID-19 и кто от него умер

Уже больше года все страны мира без исключения борются с тяжелым вирусом, который получил название COVID-19. Медикам удалось немного обуздать заболевание с помощью изобретения вакцин. Однако не стоит забывать, каких тяжелых последствий коронавирус нанес здоровью людей. Многие не смогли справиться с болезнью и ушли из жизни от осложнений. Ivona предлагает вспомнить, кто из знаменитостей успешно вылечился от COVID-19 и кто умер от него.

Первыми среди звезд COVID-19 подхватили актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон. Звездные супруги заразились на съемках новой картины в Австралии в начале марта 2020 года. У пары были легкие симптомы, поэтому их выписали из больницы уже через 5 дней.

Голливудская кинозвезда украинского происхождения Ольга Куриленко также сообщила фанам о заражении коронавирусом в марте 2020 года. Актрису с температурой 39 не госпитализировали из-за переполненных больниц, поэтому она лечилась дома.

Среди других звезд мирового шоу-бизнеса победить коронавирус удалось: Идрису Эльбе, Антонио Бандерасу (он заразился накануне своего 60-летия), Сальме Хайек, Иванне Сахно, Хлои Кардашьян, Роберту Паттинсону, Дэвиду и Виктории Бекхэм, Пинк, Джоан Роулинг, Харви Вайнштейну, Сэму Смиту, Мадонне, Андреа Бочелли, Марион Котияр, Мелу Гибсону, Алиссе Милано, Дуэйну Джонсону и Айшварии Рай.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ