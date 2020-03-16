Кто из звезд переболел COVID-19 и кто от него умер
Уже больше года все страны мира без исключения борются с тяжелым вирусом, который получил название COVID-19. Медикам удалось немного обуздать заболевание с помощью изобретения вакцин. Однако не стоит забывать, каких тяжелых последствий коронавирус нанес здоровью людей. Многие не смогли справиться с болезнью и ушли из жизни от осложнений. Ivona предлагает вспомнить, кто из знаменитостей успешно вылечился от COVID-19 и кто умер от него.
Знаменитости, переболевшие коронавирусом
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Первыми среди звезд COVID-19 подхватили актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон. Звездные супруги заразились на съемках новой картины в Австралии в начале марта 2020 года. У пары были легкие симптомы, поэтому их выписали из больницы уже через 5 дней.
Голливудская кинозвезда украинского происхождения Ольга Куриленко также сообщила фанам о заражении коронавирусом в марте 2020 года. Актрису с температурой 39 не госпитализировали из-за переполненных больниц, поэтому она лечилась дома.
Среди других звезд мирового шоу-бизнеса победить коронавирус удалось: Идрису Эльбе, Антонио Бандерасу (он заразился накануне своего 60-летия), Сальме Хайек, Иванне Сахно, Хлои Кардашьян, Роберту Паттинсону, Дэвиду и Виктории Бекхэм, Пинк, Джоан Роулинг, Харви Вайнштейну, Сэму Смиту, Мадонне, Андреа Бочелли, Марион Котияр, Мелу Гибсону, Алиссе Милано, Дуэйну Джонсону и Айшварии Рай.
This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020
Из украинских звезд положительный тест на COVID-19 получили:
- ведущие Лилия Ребрик, Маша Ефросинина, Маричка Падалко, Лидия Таран (заразилась во время отпуска в Турции), Владимир Остапчук, Анатолий Анатолич, Людмила Барбир, Евгений Кошевой;
- актеры Наталка Денисенко, Андрей Фединчик, Ольга Сумская, Елена Кравец;
- исполнители Алина Гросу, Камалия, Злата Огневич, Наталка Карпа, Дзидзьо, Сергей Бабкин, Ирина Федишин, Фагот;
- танцовщицы Алена Шоптенко и Илона Гвоздева.
Во время участия в проекте «Танці з зірками 2020» заболели коронавирусом ведущая Ольга Фреймут, актриса Дарья Петрожицкая, певцы Олег Винник и Позитив.
А на съемках «Супер Топ-модель по-украински» заразились COVID-19 все судьи проекта – Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк.
Среди политиков и их вторых половинок переболели коронавирусом Елена и Владимир Зеленские, Дональд и Мелания Трамп, Виталий Кличко, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Софи Грегуар-Трюдо, Борис Джонсон, Юлия Тимошенко.
В королевских семьях также не обошлось без лечения от COVID-19. В прошлом году вирус подхватили британский принц Чарльз и его сын, принц Уильям, князь Монако Альбер II, шведский принц Карл Филипп и его жена София, которая в тот момент была беременна третьим ребенком.
Знаменитости, умершие от коронавируса
Американский тележурналист, ведущий ток-шоу «Larry King Live» Ларри Кинг умер через три недели после госпитализации с положительным тестом на коронавирус.
Испанская принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская стала первой жертвой пандемии COVID-19 среди представителей монарших домов Европы.
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Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер в начале апреля 2020 года в возрасте 84 года.
Американская актриса Ли Фьерро, сыгравшая в культовом фильме Стивена Спилберга «Челюсти», умерла от коронавируса в 91-летнем возрасте.
Японский модельер Кензо Такада, который является основателем дома Kenzo, умер от коронавируса 4 октября 2020 года. Ему было 81 год.
94-летний экс-президент Французской республики Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря от COVID-19.
Украинский театральный режиссер Роман Виктюк попал в больницу с коронавирусом в октябре 2020 года. А через месяц артист умер от осложнений заболевания. Официальная причина смерти - тромбоэмболия (закупорка лёгочной артерии или её ветвей тромбами).
Актер фильма «Собачье сердце» Борис Плотников также стал жертвой COVID-19. Исполнитель роли доктора Борменталя умер в возрасте 71 год от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.
Умер от COVID-19 и создатель «Ералаша», советский режиссер и сценарист Борис Грачевский.
Британский комик Эдди Лардж скончался в возрасте 79-ти лет после заражения коронавирусом.
Обладательница титула «Мисс Италия 1947», актриса Лючия Бозе тоже не смогла справиться с симптомами COVID-19.
В начале 2021 года от коронавируса скончался легендарный советский актер Василий Лановой.
Американский актер Марк Блам умер в марте 2020 года в возрасте 69 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусным заболеванием.
Автор: Наталия Коваленко
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