Узнайте, кому из знаменитостей не удалось перебороть коронавирус.

Кто из звезд переболел COVID-19 и кто от него умер Getty images, Instagram

Уже больше года все страны мира без исключения борются с тяжелым вирусом, который получил название COVID-19. Медикам удалось немного обуздать заболевание с помощью изобретения вакцин. Однако не стоит забывать, каких тяжелых последствий коронавирус нанес здоровью людей. Многие не смогли справиться с болезнью и ушли из жизни от осложнений. Ivona предлагает вспомнить, кто из знаменитостей успешно вылечился от COVID-19 и кто умер от него.

Знаменитости, переболевшие коронавирусом

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Первыми среди звезд COVID-19 подхватили актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон. Звездные супруги заразились на съемках новой картины в Австралии в начале марта 2020 года. У пары были легкие симптомы, поэтому их выписали из больницы уже через 5 дней.

Том Хэнкс и Рита Уилсон Скриншот

Голливудская кинозвезда украинского происхождения Ольга Куриленко также сообщила фанам о заражении коронавирусом в марте 2020 года. Актрису с температурой 39 не госпитализировали из-за переполненных больниц, поэтому она лечилась дома.

Среди других звезд мирового шоу-бизнеса победить коронавирус удалось: Идрису Эльбе, Антонио Бандерасу (он заразился накануне своего 60-летия), Сальме Хайек, Иванне Сахно, Хлои Кардашьян, Роберту Паттинсону, Дэвиду и Виктории Бекхэм, Пинк, Джоан Роулинг, Харви Вайнштейну, Сэму Смиту, Мадонне, Андреа Бочелли, Марион Котияр, Мелу Гибсону, Алиссе Милано, Дуэйну Джонсону и Айшварии Рай.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Из украинских звезд положительный тест на COVID-19 получили:

ведущие Лилия Ребрик, Маша Ефросинина, Маричка Падалко, Лидия Таран (заразилась во время отпуска в Турции), Владимир Остапчук, Анатолий Анатолич, Людмила Барбир, Евгений Кошевой;

актеры Наталка Денисенко, Андрей Фединчик, Ольга Сумская, Елена Кравец;

исполнители Алина Гросу, Камалия, Злата Огневич, Наталка Карпа, Дзидзьо, Сергей Бабкин, Ирина Федишин, Фагот;

танцовщицы Алена Шоптенко и Илона Гвоздева.

Во время участия в проекте «Танці з зірками 2020» заболели коронавирусом ведущая Ольга Фреймут, актриса Дарья Петрожицкая, певцы Олег Винник и Позитив.

А на съемках «Супер Топ-модель по-украински» заразились COVID-19 все судьи проекта – Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк.

Судьи «Супер Топ-модель по-украински» instagram.com/alla

Среди политиков и их вторых половинок переболели коронавирусом Елена и Владимир Зеленские, Дональд и Мелания Трамп, Виталий Кличко, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Софи Грегуар-Трюдо, Борис Джонсон, Юлия Тимошенко.

В королевских семьях также не обошлось без лечения от COVID-19. В прошлом году вирус подхватили британский принц Чарльз и его сын, принц Уильям, князь Монако Альбер II, шведский принц Карл Филипп и его жена София, которая в тот момент была беременна третьим ребенком.

Знаменитости, умершие от коронавируса

Американский тележурналист, ведущий ток-шоу «Larry King Live» Ларри Кинг умер через три недели после госпитализации с положительным тестом на коронавирус.

Ларри Кинг Getty images

Испанская принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская стала первой жертвой пандемии COVID-19 среди представителей монарших домов Европы.

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Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер в начале апреля 2020 года в возрасте 84 года.

Американская актриса Ли Фьерро, сыгравшая в культовом фильме Стивена Спилберга «Челюсти», умерла от коронавируса в 91-летнем возрасте.

Японский модельер Кензо Такада, который является основателем дома Kenzo, умер от коронавируса 4 октября 2020 года. Ему было 81 год.

Кензо Такада Getty images

94-летний экс-президент Французской республики Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря от COVID-19.

Украинский театральный режиссер Роман Виктюк попал в больницу с коронавирусом в октябре 2020 года. А через месяц артист умер от осложнений заболевания. Официальная причина смерти - тромбоэмболия (закупорка лёгочной артерии или её ветвей тромбами).

Актер фильма «Собачье сердце» Борис Плотников также стал жертвой COVID-19. Исполнитель роли доктора Борменталя умер в возрасте 71 год от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Борис Плотников в фильме "Собачье сердце" kino-teatr.ru

Умер от COVID-19 и создатель «Ералаша», советский режиссер и сценарист Борис Грачевский.

Британский комик Эдди Лардж скончался в возрасте 79-ти лет после заражения коронавирусом.

Обладательница титула «Мисс Италия 1947», актриса Лючия Бозе тоже не смогла справиться с симптомами COVID-19.

В начале 2021 года от коронавируса скончался легендарный советский актер Василий Лановой.

Василий Лановой в фильме "Дни Турбиных" kino-teatr.ru

Американский актер Марк Блам умер в марте 2020 года в возрасте 69 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусным заболеванием.

Автор: Наталия Коваленко

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