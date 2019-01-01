Марго Робби рассказала, как худеет ради роли Барби

Актриса Марго Робби призналась, на какую диету села ради роли Барби.

Двукратная номинантка на «Оскар», популярная австралийская актриса Марго Робби в интервью журналу Women's Health рассказала, как изменился ее режим питания во время подготовки к роли Барби.

Читай также: Санта Димопулос рассказала о своем опыте похудения на кето-диете

По словам 30-летней кинозвезды, сейчас она придерживается строгой диеты. Марго ест только курицу, индейку, нежирную рыбу, овощи, зелень, каши и картофель. Также на протяжение дня актриса выпивает несколько кружек чая без сахара, а на завтрак предпочитает витаминное смузи.

«Мой завтрак обычно состоит из овсяной каши и смузи, которое повышает иммунитет. На обед я ем куриный салат, а на ужин - стейк из тунца с бататом. В течение дня я пью чай, которым просто одержима с тех пор, как жила в Великобритании», - поделилась Робби.

Диета Марго Робби instagram.com/margotrobbie

Знаменитость отметила, что полностью отказалась от мучного, сладостей и фаст фуда. Хотя и признается, что обожает гамбургеры и картофель фри с пивом.

Читай также: Что посмотреть на карантине: Подборка фильмов и сериалов от Джамалы

Кроме здорового питания, Робби решила усердно заниматься спортом. Актриса рассекретила, что сейчас ее любимая тренировка – это пилатес.

«Всегда чувствую себя намного лучше после хорошей растяжки. Но когда я не готовлюсь к роли, то предпочитаю тренировки, которые мне действительно нравятся: уроки танцев или игра в теннис с друзьями», - сказала Марго.

Как худеет Марго Робби instagram.com/margotrobbie

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.