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Марго Робби рассказала, как худеет ради роли Барби

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Актриса Марго Робби призналась, на какую диету села ради роли Барби.
Марго Робби рассказала, как худеет ради роли Барби
Марго Робби рассказала, как худеет ради роли Барби
Getty images

Двукратная номинантка на «Оскар», популярная австралийская актриса Марго Робби в интервью журналу Women's Health рассказала, как изменился ее режим питания во время подготовки к роли Барби.  

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По словам 30-летней кинозвезды, сейчас она придерживается строгой диеты. Марго ест только курицу, индейку, нежирную рыбу, овощи, зелень, каши и картофель. Также на протяжение дня актриса выпивает несколько кружек чая без сахара, а на завтрак предпочитает витаминное смузи.

«Мой завтрак обычно состоит из овсяной каши и смузи, которое повышает иммунитет. На обед я ем куриный салат, а на ужин - стейк из тунца с бататом. В течение дня я пью чай, которым просто одержима с тех пор, как жила в Великобритании», - поделилась Робби.

Диета Марго Робби
Диета Марго Робби
instagram.com/margotrobbie

Знаменитость отметила, что полностью отказалась от мучного, сладостей и фаст фуда. Хотя и признается, что обожает гамбургеры и картофель фри с пивом.

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Кроме здорового питания, Робби решила усердно заниматься спортом. Актриса рассекретила, что сейчас ее любимая тренировка – это пилатес.

«Всегда чувствую себя намного лучше после хорошей растяжки. Но когда я не готовлюсь к роли, то предпочитаю тренировки, которые мне действительно нравятся: уроки танцев или игра в теннис с друзьями», - сказала Марго.

Как худеет Марго Робби
Как худеет Марго Робби
instagram.com/margotrobbie

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Теги: Марго Робби, диеты звезд, как похудеть, правильное питание, похудение, Барби
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Источник: ivonа bigmir)net

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