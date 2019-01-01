Калифорнийская диета: как похудеть за 5 дней?

Таких пятидневных циклов можно провести от 1 до 3 подряд. Как обещают последователи, после 15-го дня диеты вы потеряете 15 кг. Максимальная продолжительность диеты - 15 дней.

Калифорнийская система похудения длится пятнадцать дней т.е. три равных цикла, каждый из которых длиться по пять дней. В течение каждого из этих циклов можно добиться потери веса до пяти килограмм.

В течение всего периода соблюдения этой диеты завтраки будут одинаковыми и состоять из пары сухих тостов, одной чашке кофе/чая без добавления сахара (можно использовать заменитель сахара), а также один апельсин.

Первые пять дней: 10 апельсинов, 1 литр кефира/йогурта, 1 соленый огурец, 250 гр. мороженых овощей (сварить), 120 гр. вареного мяса, 125 гр. обезжиренного творога, 200 гр. ветчины, 1 яблоко, 3 куска вареной колбасы, 8 средних помидоров, 6 яиц, 21 сухой тост, салат.

Калифорнийская система похудения pixabay.com

Плюсы Калифорнийской диеты:

на формирование новых привычек в питании требуется не менее 2-х недель. Если вы выдержите 3 цикла по 5 дней, то, возможно, привыкнете есть немного и в заданном режиме;

во время 15-дневной диеты желудок успевает уменьшиться, и при возвращении к обычному питанию понадобится гораздо меньше еды, чем до начала диеты.

Минусы Калифорнийской диеты:

диета практически бессолевая. Следовательно, вместо жира уходит вода, которая легко вернется как только прекратите истязать себя скромным, хоть и “калифорнийским“, рационом;

15 дней - слишком большой срок, который чреват срывами в дальнейшем. Как только в рот после долгого перерыва попадает кусок жирной, копченой, острой или сладкой пищи, он провоцирует поедание других калорийных блюд в неограниченных количествах;

большое количество яиц чревато повышением холестерина и появлением холестериновых “бляшек“ на стенках сосудов.

Завтрак каждый день: 1 апельсин, 2 сухих тоста, 1 чашка кофе/чая без сахара (или с заменителем сахара).

1 день

обед: 1 апельсин, 1 яйцо, 1 стакан кефира/йогурта, 2 сухих тоста, 1 чашка кофе/чая без сахара;

ужин: 2 помидора, 1/2 головки листового салата, 2 яйца, 1/2 стакана кефира/йогурта, 2 сухих тоста.

Калифорнийская система похудения pixabay.com

2 день

обед: 1 апельсин, 1 яйцо, 1 стакан кефира/йогурта, 2 сухих тоста;

ужин: 60 гр. вареного мяса, 1 помидор, 1 тост, 1 апельсин, 1/2 стакана кефира/йогурта, 1 чашка кофе/чая без сахара;

ужин: диетический салат.

3 день

обед: 1 апельсин, 1 яйцо, 1 стакан кефира/йогурта, 1 головка лист. салата;

ужин: 3 куска вареной колбасы, 1 апельсин, 1 тост, 1/2 стакана кефира/йогурта, 1 чашка кофе/чая без сахара.

4 день

обед: 125 гр. творога, 1 помидор, 1 соленый огурец, 1 тост;

ужин: 60 гр. вареного мяса, 2 помидора, 1 яблоко, 1 тост.

5 день

обед: 200 гр. ветчины, 1 помидор, 1 тост;

ужин: 250 гр. вареных овощей, 1 яйцо, 1 помидор;

ужин: вода с лимоном.

Для того чтобы не набрать потерянные килограммы, каждый понедельник соблюдайте следующую диету:

завтрак: 1 стакан воды с лимоном;

обед: 1 яблоко, 1 сухой тост;

ужин: 1 яйцо, 1 помидор, 1 сухой тост.

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