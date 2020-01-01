Санта Димопулос рассказала о своем опыте похудения на кето-диете

Победительница «Танцев со звездами 2020» Санта Димопулос призналась, что кето-диета ей не подошла и объяснила, почему.

Бывшая участница «ВИА Гры», чемпионка мира по фитнесу и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос рассказала подписчикам в Инстаграм, что на прошлой неделе решила заняться поиском диетического рациона так, как мечтает скинуть 6 килограмм.

«С прошлой недели в сториз я проводила небольшой эксперимент: поиск идеального диетического рациона (надо минус 6 кг) и сервиса доставки такого рациона для себя. Эксперимент частично провалился. Диеты и строгие ограничения на мне не работают (пора бы было уже понять в 33 годика). За неделю -1.5, и в следующие 4 дня (когда ввела углеводы) +2.5кг».

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На своей странице 33-летняя знаменитость призналась, что начала с кето-диеты и немного рассказала девушкам, в чем суть такого рациона.

«Начала я с КЕТО-диеты – давно хотела попробовать и по анализам врач дал добро. Кето-диета – это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Сначала кето-диета была изобретена врачами для лечения сложных заболеваний (например, эпилепсии), но потом «пошла в мир». Ее принцип заключается в том, что организм лишается углеводов, мозг перестает использовать глюкозу как источник питания. Но жить-то как-то надо! Поэтому на помощь приходят жиры: печень преобразует жир в так называемые «кетоновые тела» и организм использует их вместо топлива/углеводов. Таким образом сжигаются запасы жира. Такая диета показана только после консультации с врачом, потому что она предполагает очень низкий уровень углеводов. А это далеко не для всех хорошо! Для некоторых даже опасно! Также, обращаю ваше внимание, что любая диета – это стресс для организма. Поэтому, приняв решение кардинально менять рацион в любую сторону, – я еще раз напоминаю вам о необходимости консультации со специалистом», - написала Санта.

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В конце поста Димопулос заявила, что кето-диета ей совсем не подошла и назвала несколько причин, почему больше не будет сидеть на этой диете.

«По своим ощущениям могу сказать, что кето – не совсем мое. На ней нужно сидеть минимум месяц и потом крайне аккуратно вводить углеводы (потому что сразу разнесёт), сложно с рационом – надо постоянно посчитывать, следить за БЖУ. Сбалансированное, правильное, низкоуглеводное питание (и, при желании, интервально голодание) – наше всё», - подытожила артистка.

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