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СМИ узнали, сколько платит Тина Кароль за учебу сына за рубежом

Комментариев: 4
Узнайте, в какую сумму Тине Кароль обходится обучения сына Вениамина за границей.
СМИ узнали, сколько платит Тина Кароль за учебу сына в Великобритании
СМИ узнали, сколько платит Тина Кароль за учебу сына в Великобритании
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица и ведущая Тина Кароль неоднократно в интервью рассказывала о том, что ее 12-летний сын сейчас живет и учится за рубежом. Журналистам программы «Разоблачение» на канале KYIV.LIVE удалось узнать, сколько платит артистка за обучение Вениамина в Великобритании.

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По данным СМИ, Кароль устроила мальчика в одну из самых престижных школ Великобритании, которая находится недалеко от Лондона. Цена за один учебный год составляет около миллиона гривен.

Британская школа, где учится сын Тины Кароль
Британская школа, где учится сын Тины Кароль
Скриншот из видео

Учебное заведение, в котором учится сын Тины, расположено в здании элегантного поместья 1761 года, в поселке Формарк, графство Дербишир. Здесь есть музыкальное отделение, где ученики осваивают все возможные инструменты. Также ученики изучают живопись на свежем воздухе, танцуют и занимаются спортом.

В школе Вениамин играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби. Отметим, что парень проживает в украинской семье, а не в общежитии со всеми учениками.

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Теги: Тина Кароль, учеба в Великобритании, Сын Тины Кароль, разоблачение
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  01.04.2021, 12:51
Оценка:  -1
pусский
Гы-гы-гы, какой ботан!
Mmgpjfg    02.04.2021, 07:59
Оценка:  +22
Mmgpjfg
Ватный пыдор, а ты только можешь пердеть и сосать! Тфу мразота пукинская)))
kvinta36    01.04.2021, 12:37
Оценка:  +23
kvinta36
Хай буде здоровим!!!!!!!!!
GreenPeace!    01.04.2021, 11:59
Оценка:  -1
GreenPeace!
Один-два ее концерта
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