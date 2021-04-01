СМИ узнали, сколько платит Тина Кароль за учебу сына за рубежом

Узнайте, в какую сумму Тине Кароль обходится обучения сына Вениамина за границей.

СМИ узнали, сколько платит Тина Кароль за учебу сына в Великобритании instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица и ведущая Тина Кароль неоднократно в интервью рассказывала о том, что ее 12-летний сын сейчас живет и учится за рубежом. Журналистам программы «Разоблачение» на канале KYIV.LIVE удалось узнать, сколько платит артистка за обучение Вениамина в Великобритании.

Читай также: Крисси Тейген признали самой красивой женщиной в мире

По данным СМИ, Кароль устроила мальчика в одну из самых престижных школ Великобритании, которая находится недалеко от Лондона. Цена за один учебный год составляет около миллиона гривен.

Британская школа, где учится сын Тины Кароль Скриншот из видео

Учебное заведение, в котором учится сын Тины, расположено в здании элегантного поместья 1761 года, в поселке Формарк, графство Дербишир. Здесь есть музыкальное отделение, где ученики осваивают все возможные инструменты. Также ученики изучают живопись на свежем воздухе, танцуют и занимаются спортом.

В школе Вениамин играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби. Отметим, что парень проживает в украинской семье, а не в общежитии со всеми учениками.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.