СМИ узнали, сколько платит Тина Кароль за учебу сына за рубежом
Популярная украинская певица и ведущая Тина Кароль неоднократно в интервью рассказывала о том, что ее 12-летний сын сейчас живет и учится за рубежом. Журналистам программы «Разоблачение» на канале KYIV.LIVE удалось узнать, сколько платит артистка за обучение Вениамина в Великобритании.
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По данным СМИ, Кароль устроила мальчика в одну из самых престижных школ Великобритании, которая находится недалеко от Лондона. Цена за один учебный год составляет около миллиона гривен.
Учебное заведение, в котором учится сын Тины, расположено в здании элегантного поместья 1761 года, в поселке Формарк, графство Дербишир. Здесь есть музыкальное отделение, где ученики осваивают все возможные инструменты. Также ученики изучают живопись на свежем воздухе, танцуют и занимаются спортом.
В школе Вениамин играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби. Отметим, что парень проживает в украинской семье, а не в общежитии со всеми учениками.
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