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Наталья Могилевская составила ТОП-5 мест для прогулок в Киеве

Комментариев: 3
Певица Наталья Могилевская назвала любимые места в столице.
Наталья Могилевская составила ТОП-5 мест для прогулок в Киеве
Наталья Могилевская составила ТОП-5 мест для прогулок в Киеве
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная певица, бывший продюсер и победительница «Танцев со звездами 2017» Наталья Могилевская подсказала подписчикам, куда можно пойти в свободное время в столице.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя знаменитость решила опубликовать свой ТОП-5 лучших мест Киева для прогулок в теплую весеннюю погоду. Так, в список Могилевской вошли Ботанический сад Фомина, Гидропарк, Лавра, Андреевский спуск и Мариинский парк. Звезда дополнила ТОП интересными фактами об этих местах.

 ТОП-5 мест для прогулок в Киеве по мнению Натальи Могилевской

 

  • 1. Ботанический сад А. В. Фомина

«Сад передает атмосферу единого организма, в котором мы все живем...Ботаническому саду и оранжерее 182 года. А самой старшей пальме Ливистона около 200. Она видела развал двух империй, пережила две войны и две революции. За это время пальма вымахала на 30 метров и в какой-то момент пробила собой крышу».

  • 2. Мариинский парк

«Историческое тихое, тенистое место, которому в этом году исполняется 147 лет и которое до сих пор восхищает своей красотой… Чувствуется, что в парке поработал профессиональный ландшафтный дизайнер!»

  • 3. Андреевский спуск

«Историческая часть Киева. Брусчатка, крутые спуски и подъемы. Будто попадаешь в атмосферу колесниц, принцев и аристократичных зрелищ. Является одним из старинных путей, соединяющих Верхний город, его центральную часть, с торговым Подолом. На Андреевском спуске в центре Киева недавно появился памятник известному писателю Николаю Гоголю. Он расположен около лестницы на гору Клинец, и был установлен без проведения конкурса и общественных обсуждений».

  • 4. Лавра

«Место, которое исцеляет, место, где можно побыть наедине с собой! Киево-Печерская лавра – мужской монастырь, но несмотря на это одна женщина нашла здесь приют – Дарья, дочь купца, жила в лавре под видом монаха. О том, что она женщина, узнали лишь после ее смерти».

  • 5. Гидропарк

«Уединение с природой на берегу величественного Днепра всегда дает мне возможность почувствовать неограниченную силу и энергию внутри нас».

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Теги: Наталья Могилевская, куда сходить в Киеве
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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shk67    01.04.2021, 17:40
Оценка:  +22
shk67
Уединенные Лавра и Гидропер? Очень инткресною
Oleynik_sport    01.04.2021, 16:09
Оценка:  0
Oleynik_sport
Интересные места.
гость  (аноним)  01.04.2021, 16:05
Оценка:  0
гость
А есть место, где Могилевская не появлялась?
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