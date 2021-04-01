Шэрон Стоун однажды оплатила гонорар Ди Каприо из своих денег

Леонардо Ди Каприо мог бы не сыграть в фильме «Быстрый и мертвый», если бы ему не помогла Шэрон Стоун.

Во вторник, 30 марта, поступили в продажу мемуары известной американской актрисы Шэрон Стоун. В автобиографической книге под названием «The Beauty of Living Twice» (Красота жить дважды), 63-летняя звезда рассказала о том, как однажды оплатила гонорар Леонардо Ди Каприо вместо киностудии.

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Знаменитость вспомнила, как 21-летний Ди Каприо участвовал в актерском кастинге в фильм «Быстрый и мертвый», где она была сопродюсером. Тогда актер только начинал свой путь в Голливуде и был малоизвестным. Однако, по мнению Стоун, он лучше всех справился на пробах.

«Этот ребенок по имени Леонардо Ди Каприо, по моему мнению, был единственным, кто прошел прослушивание: он был единственным, кто пришел и плакал, умоляя своего отца полюбить его, когда он умер в этой сцене», - написала в мемуарах Шэрон.

Но другие продюсеры не оценили талант юного Ди Каприо и отказались нанимать его. Коллеги Стоун заявили, что если Леонардо так ей понравился, то пусть платит ему из собственного кармана.

«Студия сказала, что если я так сильно его захочу, то могу заплатить ему из своей зарплаты. Я так и сделала», - поделилась воспоминаниями актриса.

Отметим, что в вестерне 1995 года «Быстрый и мертвый» голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграл персонажа по прозвищу Малыш.

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