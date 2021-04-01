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Шэрон Стоун однажды оплатила гонорар Ди Каприо из своих денег

Комментариев: 2
Леонардо Ди Каприо мог бы не сыграть в фильме «Быстрый и мертвый», если бы ему не помогла Шэрон Стоун.
Шэрон Стоун однажды оплатила гонорар Ди Каприо из своих денег
Шэрон Стоун однажды оплатила гонорар Ди Каприо из своих денег
Getty images

Во вторник, 30 марта, поступили в продажу мемуары известной американской актрисы Шэрон Стоун. В автобиографической книге под названием «The Beauty of Living Twice» (Красота жить дважды), 63-летняя звезда рассказала о том, как однажды оплатила гонорар Леонардо Ди Каприо вместо киностудии.

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Знаменитость вспомнила, как 21-летний Ди Каприо участвовал в актерском кастинге в фильм «Быстрый и мертвый», где она была сопродюсером. Тогда актер только начинал свой путь в Голливуде и был малоизвестным. Однако, по мнению Стоун, он лучше всех справился на пробах.

«Этот ребенок по имени Леонардо Ди Каприо, по моему мнению, был единственным, кто прошел прослушивание: он был единственным, кто пришел и плакал, умоляя своего отца полюбить его, когда он умер в этой сцене», - написала в мемуарах Шэрон.

Но другие продюсеры не оценили талант юного Ди Каприо и отказались нанимать его. Коллеги Стоун заявили, что если Леонардо так ей понравился, то пусть платит ему из собственного кармана.

«Студия сказала, что если я так сильно его захочу, то могу заплатить ему из своей зарплаты. Я так и сделала», - поделилась воспоминаниями актриса.

Отметим, что в вестерне 1995 года «Быстрый и мертвый» голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграл персонажа по прозвищу Малыш.

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Теги: Шэрон Стоун, Леонардо Ди Каприо, мемуары, автобиография звезд, гонорары звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  01.04.2021, 16:11
Оценка:  -3
pусский
Надеюсь, он хорошо отработал гонорар, он должен был протаранить дырки Стоун до лоскутов!
Mmgpjfg    02.04.2021, 07:58
Оценка:  +24
Mmgpjfg
Соси куй пыдор ватный)))
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