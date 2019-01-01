Крисси Тейген признали самой красивой женщиной в мире
Известный американский журнал о знаменитостях People объявил имя самой красивой женщины в мире. Ею стала американская модель, телеведущая и писательница с тайскими и норвежскими корнями Крисси Тейген, которая осенью перенесла выкидыш.
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35-летняя знаменитость снялась на обложку спецвыпуска о красоте People The Beautiful Issue вместе со своими детьми – 4-летней дочерью Луной и 2-летним сыном Майлзом.
Стоит отметить, что Крисси является женой американского исполнителя и пианиста Джона Ледженда, который в 2019-м получил от People титул самого сексуального мужчины года.
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