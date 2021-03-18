Мясо из животной клетки: миф или реальность?

Однажды Джош Тетрик, создатель и руководитель компании EAT JUST, решил культивировать куриное мясо не из растительных клеток, а из настоящих животных. Что из этого вышло? Читайте дальше!

Джош Тетрик хотел исправить одну из самых больших проблем в мире: нехватку продовольствия в странах третьего мира. Потому свою карьеру он начал с работы в некоммерческих организациях в странах Африки. Первое, что он придумал и воплотил в жизнь - это начал делать искусственные яйца из богатого белком маша. На сегодняшний день компания продала 100 миллионов яиц из растительного белка, в крупных розничных сетях, таких как Walmart, Whole Food Markets и Alibaba.

А дальше Тетрик захотел сделать настоящее мясо, но не из растений, а из животных клеток.

«Настоящие курица и говядина не требующие убийства животного, не требующие использования ни капли антибиотиков - это не фантастика, а реальность. В широком смысле процесс можно назвать клеточным сельским хозяйством».

Джош Тетрик veggiepeople.org

Как создают культивированное мясо

Процесс создания культивированного мяса начинается с клетки. Ее можно получить от живой птицы с помощью биопсии, свежего куска мяса, банка клеток или корня пера. Затем в эту клетку подают

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питательные вещества, подобные тем, которые содержатся в сое и кукурузе, а потом все оставляют созревать в большом стальном сосуде. От начала до конца процесс занимает около 14 дней, а конечным продуктом является сырой фарш.

Как говорят изобретатели, само создание мясного продукта на основе клеточных культур это легкая задача. Куда сложнее было получить разрешения регулирующих органов на что ушло два года.

К концу 2020 года Сингапур стал первой страной, которая одобрила флагманские культивированные куриные наггетсы Eat Just для продажи по всей стране под брендом Good Meat.

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