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Эксперты назвали три сока для похудения

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Узнайте, какие соки помогают в борьбе с лишним весом .
Эксперты назвали три сока для похудения
Эксперты назвали три сока для похудения
freepik.com

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Недавно Ivona сообщала о 5 напитках, способствующих похудению и ускорению обмена веществ, а в этом материале расскажем о самых лучших для похудения соках, рекомендованных специалистами.

Если вы следите за своим весом и стараетесь лучше выглядеть, то очень важно правильно питаться, уделять время для занятий спортом и вести здоровый образ жизни.

Эксперты назвали три сока для похудения
Эксперты назвали три сока для похудения
freepik.com

Чтобы достичь хороших результатов в борьбе с лишним весом, диетологи назвали три доступных варианта соков для вашего рациона:

  • Свекольный сок. Такой сок помогает выводить из организма токсины и улучшает метаболизм. Кстати, если ежедневно выпивать всего один стакан свекольного сока – он благотворно повлияет на вашу кожу и самочувствие.
  • Томатный сок. Витаминный напиток из помидор без соли используют в качестве перекуса. Сок избавляет от жировых отложений.
  • Огуречный сок. Идеально подходит в летний сезон, когда овощ по доступной цене. Этот необычный напиток способствует быстрому сжиганию жиров. А еще, огуречный сок насыщает организм необходимой влагой.

Кстати, некоторым людям определенные овощи противопоказаны из-за ряда заболеваний, поэтому, обязательно проконсультируетесь со своим семейным врачом перед тем, как употреблять фреши.

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Теги: соки, фреш, правильное питание, похудение
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