Какие специи защищают артерии от холестериновых бляшек
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Медики считают, что проблемы с артериями у человека возникают, когда стенки сосудов утолщаются и теряют свою эластичность, и в результате происходит образование холестериновых бляшек.
Такой процесс в организме нарушает движение крови, и создает есть риск развития атеросклероза, гипертонии, сердечных заболеваний и инсульт.
Специалисты уверены, что ситуации, когда в артериях человека копится холестерин, возможно избежать, добавив в меню некоторые специи, способствующие их очистке:
Специалисты рекомендуют включить в меню некоторые специи, которые благотворно помогают избавиться от накопления холестерина в артериях человека:
- Куркума – настоящий помощник в снижении влиянии холестерина на тончайшие стенки человеческих артерий;
- Чеснок помогает снизить давление и предотвратить риск возникновения развитие атеросклероза. Кроме того, корнеплод славится эффективностью в борьбе с бляшками;
- Корень имбиря обладает сильным эффектом, препятствующим воспалительным процессам, сохраняя эластичность стенок сосудов.
- Кайенский перец содержит капсаицин, который снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП.
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