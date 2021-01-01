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Какие специи защищают артерии от холестериновых бляшек

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Какие продукты и специи в рационе помогают избегать закупорок артерий холестерином .
Какие специи защищают артерии от холестериновых бляшек
Какие специи защищают артерии от холестериновых бляшек
freepik.com

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Медики считают, что проблемы с артериями у человека возникают, когда стенки сосудов утолщаются и теряют свою эластичность, и в результате происходит образование холестериновых бляшек.

Такой процесс в организме нарушает движение крови, и создает есть риск развития атеросклероза, гипертонии, сердечных заболеваний и инсульт.

Какие специи защищают артерии от холестериновых бляшек
Какие специи защищают артерии от холестериновых бляшек
freepik.com

Специалисты уверены, что ситуации, когда в артериях человека копится холестерин, возможно избежать, добавив в меню некоторые специи, способствующие их очистке:

Специалисты рекомендуют включить в меню некоторые специи, которые благотворно помогают избавиться от накопления холестерина в артериях человека:

  • Куркума – настоящий помощник в снижении влиянии холестерина на тончайшие стенки человеческих артерий;
  • Чеснок помогает снизить давление и предотвратить риск возникновения развитие атеросклероза. Кроме того, корнеплод славится эффективностью в борьбе с бляшками;
  • Корень имбиря обладает сильным эффектом, препятствующим воспалительным процессам, сохраняя эластичность стенок сосудов.
  • Кайенский перец содержит капсаицин, который снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП.

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Теги: холестериновые бляшки, здоровье
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Источник: Ivonа bigmir)net

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