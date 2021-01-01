Узнайте, сколько раз в неделю, по мнению диетологов, стоит включать в свой рацион творог .

Как часто можно есть творог – мнение медиков freepik.com

Творог – один из самых любимых и популярных продуктов на завтрак. Этот молочный продукт славится легким усвоением организма, ценными белками и протеинами, во время расщепления они создают важные для жизнедеятельности аминокислоты.

Творог богат на ценные вещества, витамины группы Р, В, А, Е, фолиевая кислота. В нем содержится магний, кальций, цинк, фтор, медь, железо и фосфор. Благодаря творогу организм человека получает кальций, укрепляющий костную ткань.

Как часто можно есть творог – мнение медиков freepik.com

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Но, стоит не забывать, что творог – скоропортящийся продукт. Если он несвежий, то есть риск появления в нем кишечной палочки. Хранить его можно не более 2-3 суток в холоде.

Переедание творога и блюд из него, чревато для здоровья, в частности, для функциональной деятельности печени. Диетологи рекомендуют съедать не более 250 г в день и не чаще 2-3 раз в неделю. Только при правильном употреблении вы ощутите пользу творога для организма.

Как часто можно есть творог – мнение медиков freepik.com

Кстати, медики не советуют включать в свой рацион глазированные сырки, потому что они содержат консерванты и эмульгаторы, а еще они жирные.

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