Врач-диетолог Наталья Пугачева рассказала, какие полезные продукты должны быть в рационе у тех, кто худеет .

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В комментарии для издания «Комсомольская правда» диетолог Наталья Пугачева отметила ряд полезных овощей, способствующих корректировки фигуры.

Специалист считает, что для разнообразия в рационе, надо обязательно употреблять различные салатные листья, в частности шпинат и сельдерей.

Медик назвала идеальные продукты для похудения freepik.com

Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия –- натурального мочегонного средства, — говорит доктор.

Чтобы полезные вещества усваивались намного лучше, добавляйте в салат немного растительного масла.

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Диетолог рекомендует тем, кто на диете, употреблять капусту любого вида, огурцы и свеклу. Эти овощи влияют на нормальную работу пищеварения, поддерживают энергетический обмен, и кроме того, в них ничтожно мало калорий.

Медик назвала идеальные продукты для похудения freepik.com

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Медик советуют разнообразить питание с помощью термодженики — это овощи с острым или пряным вкусом, разогревающие организм. К ним относится имбирь, чеснок, лук и хрен.

У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты, биологически активные вещества, оказывающие антисептическое, антиоксидантное, стимулирующее действие, что очень полезно для тех, кто ведет здоровый образ жизни, — подытожила Наталья Пугачева.

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