Глутамат натрия: действительно ли он опасен для здоровья – эксперты.

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Многие люди по меньшей мере раз в неделю едят что-то из фаст фуда и считают это самой вкусной едой. Все дело в известной добавке – глутамат натрия. Часто говорят, что именно она вызывает зависимость и делает все вкуснее. Ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» выяснили, в чем «магия» этой добавки и почему она имеет такое влияние на людей.

На упаковке глутамат натрия называют «улучшитель вкуса» или Е621. Именно эту добавку считают причиной серьезных проблем со здоровьем. И хотя сегодня она есть едва ли не в каждом продукте питания, сто лет назад о глутамате натрия не знали.

Чем вреден глутамат натрия, который содержится во всех продуктах питания pinerest.com

«Используется для имитации мясных продуктов, где процент мяса меньше 30-50, а его надо за счет чего-то сделать мясным. Затем человек употребляет и не догадывается», – объясняет эксперт.

В мясе или сыре есть природный глутамат натрия. Больше того, он есть во всех белковых продуктах. А добавка глутамата натрия – это дополнительное сосредоточение «умами». На вид, как соль, усиливает вкус уже вкусного продукта, а может и обмануть вкусовые рецепторы.

Глутамат натрия – полностью натуральная добавка. Никакой химии. А единственные опыты, которые говорят о его вредности, проводили на крысах. Животных кормили глутаматом натрия в неимоверном количестве, из-за чего те умирали.

«Более 20% от массы пищи – это очень много, обычный человек вряд ли столько съест. Но вот здесь и кроется главная загвоздка вредности глутамата натрия! Норма его потребления – 1 грамм на кило продукции. Если не есть больше – ничего страшного. Но если налегать на продукты с глутаматом натрия, без проблем – хоть и не смертельных – не обойтись. Тем более, вкусненький глутамат сам побуждает нас увеличивать дозу», – отмечает Виктор Досенко.

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Чем вреден глутамат натрия, который содержится во всех продуктах питания pinerest.com

«Когда мы употребляем продукты, содержащие глутамат натрия, то едим гораздо больше и, как правило, переедаем, – объясняет врач гастроэнтеролог-диетолог Галина Незговорова в эфире канала «Украина». – Человек привыкает к этому вкусу, ведь он действительно очень приятный и не воспринимает другого. Это приводит к ожирению, атеросклерозу, болезни печени, отравлениям».

То есть, дело не в самой добавке, а в количестве. А сколько ее добавляют в свою продукцию, производители никогда не указывают.

Добавляют глутамат натрия и к продукции, которая уже портится. Добавка улучшает запах и вкус, и покупатель ее съедает за милую душу. Так и до отравления недалеко. Но когда мы едим много этой добавки, начинаются проблемы и даже зависимости.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».

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