10 прямых вопросов для Алены Винницкой, ведущей программы "Звёздный путь" на канале "Украина".

"Думали, у меня 5 детей?": Экс-ВИА-гра Винницкая раскрыла секреты о личном Пресс-служба

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Алена Винницкая входила в так называемый “Золотой состав“ топовой группы ВИА-гра, позже звезда стала петь сольно, а сейчас она еще и мегапопулярная как телеведущая.

Мы решили расспросить Алену о работе и личной жизни, делая акцент, конечно, на внешности, поскольку Винницкая буквально не меняется уже лет 20 так точно.

"Думали, у меня 5 детей?": Экс-ВИА-гра Винницкая раскрыла секреты о личном Пресс-служба

Вы занимаетесь спортом?

Я не называю это спортом, больше – физкультурой, потому что физическая нагрузка необходима для иммунитета. Это и йога, которой я занимаюсь очень давно, и прекрасные физические нагрузки под названием САТ, которые я недавно для себя открыла. Вы можете поинтересоваться и найти больше информации о сакральной архитектуре теле в интернете.

У нас в Киеве есть замечательная женщина, которая продвигает эту тему. Я нашла ее в инстаграме и сейчас осваиваю САТ. Причем мы с ней лично не знакомы, я вам просто рекомендую попробовать. Особенно всем девочкам и женщинам, потому что упражнения очень легкие, их можно выполнять, не напрягаясь. Но при этом вы получаете колоссальные результаты как на физическом, так и на духовном уровнях.

"Думали, у меня 5 детей?": Экс-ВИА-гра Винницкая раскрыла секреты о личном Пресс-служба

У вас есть хобби?

Я вяжу. Представляете?! Причем научилась через интернет. Мне, конечно, не хотелось хвастаться: «Смотрите, как классно у меня выходит!», но если интересно, то как-нибудь покажу на своей страничке, что у меня получилось.

"Думали, у меня 5 детей?": Экс-ВИА-гра Винницкая раскрыла секреты о личном Пресс-служба

Как вы относитесь к духовным практикам?

Как бы мы не мыли руки и не дезинфицировали все вокруг, я считаю, что без внутреннего стержня, без духовности побороть болезнь невозможно.

Если у вас появилось свободное время, можно немного помедитировать. Причем необязательно, чтобы это была какая-то профессиональная техника. Главное – заглянуть внутрь и услышать себя.

"Думали, у меня 5 детей?": Экс-ВИА-гра Винницкая раскрыла секреты о личном Пресс-служба

Делали ли вы пластические операции?

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Я уже неоднократно говорила, что не делала и пока, надеюсь, до этого не дойдет, потому что я любитель экоподхода к телу и уже давно изучаю всевозможные массажи лица. Сейчас подобной информации в интернете предостаточно. Нужно пробовать то, что вам подходит. Например, есть массаж лица «гуаша», баночные техники, ревитоника. Многие мастера собрали все это воедино.

"Думали, у меня 5 детей?": Экс-ВИА-гра Винницкая раскрыла секреты о личном Пресс-служба

Что вам нравится из средств по уходу за лицом?

Несколько лет назад я отказалась от кремов. Теперь пользуюсь легкими сыворотками и маслами. Но опять же важно правильно их подбирать, потому что не все средства подходят для кожи. Качественные и легкие масла хорошо впитываются и не создают пленку на лице.

Я заказываю масло у специалиста, который делает его по рецепту очень знаменитой травницы из Лос-Анджелеса. Голливудские звезды заказывают у нее этот волшебный эликсир. Я пользуюсь ним и не могу нарадоваться.

"Думали, у меня 5 детей?": Экс-ВИА-гра Винницкая раскрыла секреты о личном Пресс-служба

Какие средства ручной работы вы открыли для себя?

Я очень люблю мыло ручной работы. Однако не все мне нравится. Нужно найти человека, который делает качественный продукт. Одна просто волшебная женщина делает такое мыло, что можно сойти с ума! Она живет в Одессе. Я считаю, что в мире, наверно, даже нет аналогов ее работы.

"Думали, у меня 5 детей?": Экс-ВИА-гра Винницкая раскрыла секреты о личном Пресс-служба

Вы правильно питаетесь?

Это мое хобби. Я прочла очень много литературы о питании и практиковала разные варианты. Кем я только ни была! И сыроедом, и веганом. Однажды довела себя до такого состояния, что весила чуть ли не 46 кг, когда несколько месяцев просидела на сыроедении.

Сколько у вас детей?

У меня нет детей. А выгляжу, как будто у меня их пятеро? (Смеется.)

Планируете ли я в будущем возобновить карьеру певицы?

Я же не просто певица, а автор и исполнитель. Если человек что-то создает, то его уже просто не остановить. Он все равно будет заниматься любимым делом вне зависимости от того, принесет это деньги или нет, будут ли у него гастроли или нет.

Моя концертная деятельность никогда не прекращалась. У меня всегда есть концерты. Просто они проходят не в таком объеме и не в таком количестве, как это было раньше.

"Думали, у меня 5 детей?": Экс-ВИА-гра Винницкая раскрыла секреты о личном Пресс-служба

Ранее мы писали, что Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с отцом.

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