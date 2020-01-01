Какой сюрприз в Париже сделала Анатолию Анатоличу его жена?

Анатолий Анатолич рассказал, как путешествует с семьей Пресс-служба

У популярного украинского телеведущего Анатолия Анатолича и его жены Юлы двое детей: дочери Алиса и Лола. Всей женой они обожают путешествовать. В шоу «Без краватки» на канале НЛО TV ведущей поделился, как он с семьей обычно отправляется в путешествие (передача записывалась до карантина)

«Если у нас нет времени ехать в США, то мы едем не в США. Сейчас мы были в Париже, устроили специальную детскую экскурсию Лувром. Это некий квест, в котором участвует вся семья. К тому же, это недорого – около 100 евро. Алиса мечтала увидеть Мону Лизу, Лола – Эйфелеву башню. То есть, у каждого была своя маленькая мечта и мы это все увидели», – рассказал ведущий.

Анатолий Анатолич рассказал, как путешествует с семьей Пресс-служба

По словам Анатолича, поиском развлечений в новом городе обычно занимается его жена.

«Билетами занимаюсь я, а отелями и развлечениями – моя жена. Например, в Париже она сделала мне сюрприз: разбудила утром и сказала, что сегодня у меня беговая экскурсия. То есть, мы бежали с женщиной-экскурсоводом, и она мне рассказывала о Париже», – рассказал ведущий.

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