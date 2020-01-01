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Катя Варченко: Я чуть не влюбилась в Гарика БирчуЭксклюзив

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Уже 17 августа в 19:15 телеканал ТЕТ презентует премьеру сериала “Евродиректор”.
Актриса Катя Варченко
Актриса Катя Варченко
Пресс-служба

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«Евродиректор» – это ситком о том, как прогрессивный школьный преподаватель Даниэль из Голландии приезжает в Украину, чтобы интегрировать в обычной общеобразовательной школе современный европейский подход к обучению. Зрители будут следить за приключениями, которые ждут нового директора. Пока не ясно, сможет ли он наладить контакт с учителями и школьниками, ввести новые правила и побороть существующий порядок, но новый директор позволит посмотреть на нашу жизнь глазами человека из “другого мира“ и от души над собой посмеяться.

Катя Варченко исполнила одну из главных ролей в комедийном многосерийнике.

Журналисты Ivona поговорили с Катей об актерских буднях и работе над созданием юмористического продукта о реформе образования. 

Какие качества нужны, чтобы стать актером помимо таланта и желания?

«Стать актером» — это большой труд! Многие выучились, работают в театре, где-то снимаются — и не совсем актёры. Как и в любой профессии, в нашем ремесле нужно постоянно учиться, копаться в себе, развиваться. 

Помимо таланта и желания, нужно любить и гореть этим делом.

Актриса Катя Варченко
Актриса Катя Варченко
Пресс-служба
Как попасть в кино или сериал?

Сейчас попасть в кино или сериал не сложно. Если есть знакомства и вы готовы  пройтись по десяткам кастингов, рано или поздно вы будете сниматься. Но! Чтобы получить хороший результат, нужно учиться.  

У вас есть свои секреты, как пройти кастинг? Каким был кастинг на проект “Евродиректор”? 

Да, у меня есть личный секрет. Я уверена, что любой кастинг — это свидание. Нужно готовиться и быть на высоте. У сериала “Евродиректор” был долгий запуск, поэтому кастинга не помню. Но я рада, что все сложилось .

Чем работа в сериале отличается от кино и театра? 

Театр — это мгновение, а работа над фильмом или сериалом — это дубли, дубли, кадры, средние, крупные, общие и так далее (смеется).

Как помнить весь текст? Есть свои секреты? Во время съемок сериала “Евродиректор” были сцены с голландским текстом. Коллегам было тяжело учить его?

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Мне часто задают этот вопрос. Не знаю никаких секретов, просто могу быстро запомнить много текста. Но потом также быстро и забываю (смеется).

Коллеги прекрасно владеют голландским (смеется). Ничего в этом проекте сложного не было, все в удовольствие.

Хотя если задуматься, ранние смены с 5 утра иногда давались тяжело.   

Приходилось вам менять внешность для роли? Зачем это делают, если есть грим? 

Не приходилось менять что-то кардинально, только длину волос.  Гримм — это дорогое удовольствие, на которое тратится много времени. Мы пока к этому не готовы. 

Актриса Катя Варченко
Актриса Катя Варченко
Пресс-служба
Какие трудности возникают при съемке комедийного продукта?

У каждого человека свои вкусы. С юмором этот принцип тоже работает. На площадке комедийные вкусы у актерского состава и всей съемочной группы “Евродиректора” совпали. Очень надеюсь, что зрители тоже нас поймут и будут от души и искренне смеяться.

Было вам когда-то сложно “расстаться” со своим героем? 

В своей профессии я могу быть разной. Прожить в спектакле или в сцене фильма то, что ты никогда не сможешь прожить в жизни — это же кайф.

На площадке “Евродиректора” много смеялись? Была ли какая-то самая смешная ситуация? 

Смешных ситуаций было много. Тот же иностранный язык. Смотреть на человека, который имитирует голландский и при этом остается серьезным в своем образе — очень сложно и смешно. 

Как вас успокаивал режиссер Гарик Бирча? А как режиссёры обычно поддерживают дисциплину на площадке?

Гарик —  для меня открытие! Все смотрели “Витальку”, но я не могла себе представить, какой Гарик Бирча крутой. Чуть не влюбилась (смеется). И режиссер он отличный, всех держал в кулаке.

Лучший совет, который получали от другого актера или от режиссера?

Не знаешь что играть — играй странно.

Актриса Катя Варченко
Актриса Катя Варченко
Пресс-служба
А что можете посоветовать актерам, которые хотят сниматься в комедийных продуктах?

Ты человек! Поэтому будь собой, ведь комедия — это ситуация, с которой ты справляешься, а не то, как ты классно произносишь шутку. 

Сериал “Евродиректор” юмористический, но затрагивает тему  образования. А как вы относитесь к существующей системе? 

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Пока не вникаю в это. Ребёнок у меня еще маленький. Водим его в частный садик. Муж говорит, что сын в школу ходить не будет, но посмотрим еще. 

Актриса Катя Варченко
Актриса Катя Варченко
Пресс-служба
Если говорить о сериале, вам ближе прогрессивная позиция Даниэля или консервативная Инессы Назаровны? 

Однозначно Даниэля. 

Почему стоит посмотреть сериал “Евродиректор” на телеканале ТЕТ? 

Смотреть нужно обязательно, потому что  «Евродиректор» — добрый, интересный сериал, который создавался с любовью.

Смотрите премьеру сериала “Евродиректор” уже 17 августа в 19:15 на ТЕТ.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом. 

 

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Теги: Катя Варченко, интервью, эксклюзив
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Источник: IVONA)bigmir.net

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