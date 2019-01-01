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Напитки, которые укрепляют иммунитет

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Эти напитки помогут держать организм в тонусе и активно сопротивляться любой болезни.
Напитки, которые укрепляют иммунитет
Напитки, которые укрепляют иммунитет
pinterest.com

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Кто не хотел бы уберечься от бесконечно заложенного носа, вечного кашля, периодически переходящего то в грипп, то в бронхит, утомительных походов по врачам и прочих прелестей зимнего периода? Один из способов гарантированного предотвращения всех этих прелестей — своевременное укрепление иммунитета. Ivona расскажет, какие напитки помогают укрепит иммунитет.

  • Травяной чай

Ромашка и зеленый чай помогают иммунной системе, поскольку содержат фитохимические вещества. Эти химические вещества обладают защитными свойствами и помогают организму защитить организму от простуды.  Не стоит забывать, что  ромашковый чай также обладает противовоспалительными свойствами, поэтому, если  уже возникала боль в горле,  это может помочь.

Напитки, которые укрепляют иммунитет
Напитки, которые укрепляют иммунитет
pinterest.com

  • Ягодный смузи

Ягоды - еще один иммуностимулирующий компонент, поскольку они содержат антиоксиданты и витамин С. Хотя вы можете перекусывать ягодами в течение дня, ягодный смузи - отличный способ пожинать все преимущества ягод, поскольку вы можете смешать несколько различных сортов, чтобы создать один здоровый и вкусный напиток.

  • Апельсиновый и томатный сок

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Апельсиновый и томатный сок также полезны для иммунной системы благодаря богатому содержанию витамина С. Витамин С не только поддерживает здоровье суставов и кожи, но и помогает иммунной системе защищаться от инфекций и вирусов. Тем не менее, витамин С также способствует усвоению железа, еще одного ключевого питательного вещества, которое сохраняет клетки здоровыми и сильными. Таким образом, это способствует дальнейшему укреплению иммунной системы.

Напитки, которые укрепляют иммунитет
Напитки, которые укрепляют иммунитет
pinterest.com

  • Морковный сок

Наряду с потреблением большого количества фруктов и трав, еще один способ поддержать иммунную систему - это обеспечить ее овощами. В частности, морковный сок богат бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме, которые могут нанести вред клеткам, способствуя старению кожи и проблемам со здоровьем. Тем не менее, антиоксиданты в моркови играют  важную роль, когда речь идет о здоровье вашей иммунной функции. 

  • Яблочно-шпинатный смузи

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Другим превосходным ингредиентом для иммунной системы является шпинат, потому что он также полон антиоксидантов и витамина С, которые могут повысить способность иммунной системы бороться с инфекциями.

Ранее мы писали, как сохранить здоровье сосудов. 

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Теги: напитки, иммунитет, укрепление иммунитета
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