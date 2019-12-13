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Анита Луценко показала простое упражнение, которое сжигает калории

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Выполнение этого упражнения не займет много времени.
Анита Луценко показала простое упражнение, которое сжигает калории
Анита Луценко показала простое упражнение, которое сжигает калории
facebook.com/anitasporty

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram часто делится эффективными упражнениями для домашних тренировок. В это раз Анита опубликовала упражнение, которое прорабатывает руки. 

Простое, но энергоёмкое упражнение, а значит оно сжигает лишние ккал и расправляет плечи ( как я люблю) и хорошо работает со всей задней частью тела и руками.
2 подхода по 20 раз! Выдох во время касания - написала Анита Луценко 
 


Ранее мы писали, как похудеть и не набирать лишний вес. 

 

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Теги: Анита Луценко, упражнения, тренировка в домашних условиях
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