Анита Луценко показала простое упражнение, которое сжигает калории

Выполнение этого упражнения не займет много времени.

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram часто делится эффективными упражнениями для домашних тренировок. В это раз Анита опубликовала упражнение, которое прорабатывает руки.

Простое, но энергоёмкое упражнение, а значит оно сжигает лишние ккал и расправляет плечи ( как я люблю) и хорошо работает со всей задней частью тела и руками.

2 подхода по 20 раз! Выдох во время касания - написала Анита Луценко





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