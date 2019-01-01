Чем заменить яйца: совет диетолога

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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, что добавить в рацион, если вы не едите яйца.



Аквафаба - жидкость, которая остается после варки бобовых, например нута, гороха или фасоли. Лучше всего подойдет нутовый отвар, поскольку у него самый нейтральный вкус. Используйте 30 мл жидкости вместо 1 яйца.

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Банановое и яблочное пюре - ¼ стакана пюре вместо 1 яйца. Кроме того придают сладость блюду, что позволить сократить или вообще убрать сахар.



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Овсяные хлопья. Смесь 2 ст. л. хлопьев и 2 ст. л. воды вместо 1 яйца. Дайте овсянке разбухнуть несколько минут.



Семена льна или чиа. Смесь 1 ст. л. семян с 3 ст. л. воды вместо 1 яйца. После смешивания оставьте на 30 минут для набухания.

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Тофу (адыгейский сыр) + черная индийская соль. Таким сочетанием можно заменить яйца в салате.

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