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Побочные эффекты строгих диет

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Узнайте, как отражается на здоровье быстрая потеря веса.
Побочные эффекты строгих диет
Побочные эффекты строгих диет
Depositphotos.com

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О том. что строгие диеты негативно сказываются на здоровье известно всем. Многие ,желая поскорее похудеть, забывают о последствиях, а некоторые считают, что проблемы со здоровьем обойдут их стороной. Ivona расскажет, как на здоровье могут отразиться строгие диеты.

  • Изменение настроения

Из-за  строгих диет часто можно испытывать недостаток энергии и изменение настроения. Когда вы сокращаете калории, ваше тело получает меньше пищи для преобразования в энергию. Уровень сахара в крови, как правило, падает, и это может привести к усталости, раздражительности.

Побочные эффекты строгих диет
Побочные эффекты строгих диет
Depositphotos.com

  • Замедляется метаболизм

Когда ваше тело испытывает дефицит калорий , ваш метаболизм естественным образом замедляется для сохранения энергии. Это может фактически остановить потерю веса и привести к потере мышечного тонуса. 

  • Проблемы с пищеварением

Для правильного пищеварения требуется достаточное количество клетчатки и воды, которые ваш организм получает из различных продуктов, таких как фрукты, овощи и злаки. Когда вы ограничиваете потребление калорий и пищевых групп, это может привести к замедлению пищеварения, запорам и  вздутию живота. Кроме того, на функцию желчного пузыря может отрицательно влиять снижение калорий и уровня холестерина, что может привести к образованию камней в желчном пузыре.

Побочные эффекты строгих диет
Побочные эффекты строгих диет
Depositphotos.com

  • Дефицит витаминов

Резкое сокращение калорий означает лишение вашего тела топлива, необходимого для его функционирования. Например,  из-за строгих диет ваше тело не может поглощать жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K. Эти витамины действуют как мощные антиоксиданты, борясь со свободными радикалами, предотвращая воспаление и болезни, а также поддерживая  рост клеток, функцию иммунной системы, когнитивные способности и здоровье костей.

Стоит отметить, что после строгой диеты резкое возобновление нормального питания  может спровоцировать снижение уровня фосфора, магния и калия и привести к сердечной недостаточности. 

  • Головные боли

Еще одним побочным эффектом небезопасной, быстрой потери веса являются частые головные боли. Как и в случае усталости, головные боли могут быть вызваны недостатком глюкозы в крови. 

Ранее мы писали, к какому врачу обращаться, если возникают отеки. 

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Теги: диета, строгая диета, последствия диеты
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