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Признаки нехватки жиров в организме

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Узнайте, как распознать дефицит жиров по простым и очевидным признакам.
Признаки нехватки жиров в организме
Признаки нехватки жиров в организме
depositphotos.com

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Существует много симптомов, которые говорят о том, что организму чего-то не хватает. Недостаток жиров негативно сказывается на здоровье и нельзя игнорировать сигналы, которые дает организм. Ivona расскажет,  как определить дефицит жиров.

Когда мы говорим о жирах, то сразу вспоминаются те, которые приводят к проблемам со здоровьем. Но не стоит забывать о полиненасыщенных жирах – они очень необходимо организму.

  • Сухая кожа

Сухость кожи говорит о том, что организму не хватает омега-3 и омега-6. Чтобы решить эту проблем у необходимо в рацион добавить оливковое масло, орехи и авокадо. Благодаря этим продуктам производятся липиды, которые сохраняют кожу увлажненной.

Признаки нехватки жиров в организме
Признаки нехватки жиров в организме
depositphotos.com

  • Постоянное чувство усталости

Если утром вы просыпаетесь, но уже чувствуете себя разбитыми и усталыми, то у вас нехватка энергии, которая вызвана дефицитом жиров и углеводов. Чтобы прибавилось энергии и бодрости, добавляйте кокосовое масло к кофе.

  • Постоянный голод

Когда после приема пищи вам хочется есть, то организму не хватает жиров. Диетологи рекомендуют разнообразить свое питание полиненасыщенными жирами, которые есть в жирной рыбе, грецких орехах, авокадо.

  • Вам холодно

Жиры регулируют теплообмен в организме, поэтому когда их дефицит, человек может мерзнуть и летом и зимой. Нужно всего лишь немного изменить питание, добавив полезных жиров.

Признаки нехватки жиров в организме
Признаки нехватки жиров в организме
depositphotos.com

  • Остановка веса

Если ваш вес остановился на одной цифре и никак не получается его сдвинуть, то причина в нехватки жиров. Когда вы садитесь на диету и исключаете жиры, то начинаете есть больше углеводов и белков. Именно углеводы удерживают вес и могут спровоцировать появление лишних килограммов. Только сбалансировав рацион вы сможете похудеть.

  • Снижение зрения

Проблемы со зрением часто возникают из-за  нехватки жирных кислот. Омега -3 сможет помочь сохранить зрение.

  • Боль в суставах

Артрит и боль в суставах – признак того, что у вас дефицит жиров. Употребление полезных жиров помогает справиться с этой проблемой.

Ранее мы писали, что трихолог развеяла популярные мифы о шампунях. 

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Теги: полезные жиры, жиры
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Источник: ivona.bigmir.net

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