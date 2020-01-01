Узнайте, как распознать дефицит жиров по простым и очевидным признакам.

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Существует много симптомов, которые говорят о том, что организму чего-то не хватает. Недостаток жиров негативно сказывается на здоровье и нельзя игнорировать сигналы, которые дает организм. Ivona расскажет, как определить дефицит жиров.

Когда мы говорим о жирах, то сразу вспоминаются те, которые приводят к проблемам со здоровьем. Но не стоит забывать о полиненасыщенных жирах – они очень необходимо организму.

Сухая кожа

Сухость кожи говорит о том, что организму не хватает омега-3 и омега-6. Чтобы решить эту проблем у необходимо в рацион добавить оливковое масло, орехи и авокадо. Благодаря этим продуктам производятся липиды, которые сохраняют кожу увлажненной.



Признаки нехватки жиров в организме depositphotos.com

Постоянное чувство усталости

Если утром вы просыпаетесь, но уже чувствуете себя разбитыми и усталыми, то у вас нехватка энергии, которая вызвана дефицитом жиров и углеводов. Чтобы прибавилось энергии и бодрости, добавляйте кокосовое масло к кофе.

Постоянный голод

Когда после приема пищи вам хочется есть, то организму не хватает жиров. Диетологи рекомендуют разнообразить свое питание полиненасыщенными жирами, которые есть в жирной рыбе, грецких орехах, авокадо.

Вам холодно

Жиры регулируют теплообмен в организме, поэтому когда их дефицит, человек может мерзнуть и летом и зимой. Нужно всего лишь немного изменить питание, добавив полезных жиров.



Признаки нехватки жиров в организме depositphotos.com

Остановка веса

Если ваш вес остановился на одной цифре и никак не получается его сдвинуть, то причина в нехватки жиров. Когда вы садитесь на диету и исключаете жиры, то начинаете есть больше углеводов и белков. Именно углеводы удерживают вес и могут спровоцировать появление лишних килограммов. Только сбалансировав рацион вы сможете похудеть.

Снижение зрения

Проблемы со зрением часто возникают из-за нехватки жирных кислот. Омега -3 сможет помочь сохранить зрение.

Боль в суставах

Артрит и боль в суставах – признак того, что у вас дефицит жиров. Употребление полезных жиров помогает справиться с этой проблемой.

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