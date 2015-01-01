Как воспитать счастливого ребенка: советы Андре Тана

Узнайте, что нужно делать родителям, чтобы сделать своего ребенка счастливым человеком.

Известный украинский модельер Андре Тае, который недавно прокомментировал развод с бывшей женой Алиной, поделился личным опытом, рассказав, как воспитывает своего ребенка. По его словам, чтобы ребенок был счастливым нужно приложить немало усилий.

Как сделать ребенка счастливым

Будьте для ребенка интересным

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Дети — лучшие учителя для взрослых, мотиваторы и повод совершенствоваться. Не отмахивайтесь от вопросов, вместе узнавайте, почему небо именно синего цвета и почему динозавры вымерли, стимулируйте детей на дискуссии. Именно вы, а не планшет, должны стать для ребенка источником нового и интересного.

Развивайте эмоциональный интеллект

Помогайте детям освоить лексику чувствования. Например: «мне грустно», «я голоден», «я устал», «мне неприятно», «я расстроен», «я счастлив». Ребенок упал и ушибся? Не спешите впадать в истерику из-за ссадины и жалеть. Дайте ему первому проявить все, что он чувствует. Так вы учите его коммуникации: «Я чувствую — я говорю — это безопасно».

Оценивайте поступки, а не ребенка

Не говорите «ты плохой», скажите: «Этот поступок огорчил не только меня, но и воспитательницу». «Это глупые слова», а не «ты говоришь гадости». Оценивайте поступки, а не самого ребенка. Все имеют право на ошибку, приобретение опыта.

Держите слово

Если устанавливаете рамки, будьте последовательны и идите до конца. Один раз говорите, второй делаете. Не сделаете этого, и ваши слова обесценятся. Ребенок будет просто сбит с толку бесконечными угрозами.

Просто любите ребенка

Все проще, чем кажется. Не бойтесь перелюбить: любви не может быть слишком много. Соня часто называет меня «обнимательной машиной» и до ее рождения я не понимал, что вообще можно кого-то так сильно обожать.

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