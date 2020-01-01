Андре Тан назвал причины развода с бывшей женой

Узнайте, почему дизайнер развелся с женой.

В новом интервью на YouTube «Экзамен» с Машей Ефросининой украинский дизайнер Андре Тан заявил, что причиной развода стало много скандалов, быт и отсутствие чувств.

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По его словам, первые 5 лет брака – лучшие, ведь люди друг друга только познают и не учитывают другие недостатки. Затем возникает быт, который вытерпеть могут не все, а вместо любви появляется уважение, доверие, умение терпеть. В такое время пара часто забывает об отношениях и как над ними надо работать.

«Я считаю, что в разводе виноваты оба – Алина и я. Если бы мы хоть немного думали о наших отношениях, то думаю, мы бы их сохранили. Но с другой стороны, в последнее время у нас было так много скандалов, что когда наш ребенок Соня стала между нами и попросила, чтобы мы не ссорились, я тогда понял, что все. Пусть ребенок будет счастлив, и не будет видеть тех ссор», – поделился мужчина.

Также дизайнер добавил, что ему было важно, чтобы ребенок рос не в стрессе. Потому что, он жил в семье, где отчим и мама постоянно ссорились.

Кроме того, дизайнер рассказал, что главной претензией его экс-жены было то, что он много работал. Он возвращался домой тогда, когда она уже спала, а вставал тогда, когда та уже давно проснулась. На выходных они и вовсе могли не видеться.

«Мы в будний день пересекались только на полчаса, когда она мне готовила завтрак. В субботу и воскресенье я постоянно открывал магазины или ехал в командировку за тканями. Мы могли по 10 дней не видеться из-за графика», – поведал он.

Мужчина не скрывает, что, кроме бытовых проблем, одной из причин развода стало то, что «просто закончилась любовь». Он убежден, что над отношениям должны работать двое. Впрочем, он не жалеет, что все так случилось, ведь он сейчас чувствует себя значительно лучше, когда является «одиноким волком».

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